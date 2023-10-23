CAGMO. Симфония Король и Шут. Концерт №1.
2 ноября в Городском концертном зале пройдет выступление оркестра CAGMO. Симфония Король и Шут. Концерт №1.
СAGMO Rock Orchestra представляет уникальную возможность услышать
фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении
струнного оркестра и хора.
На творчестве группы «Король и Шут» выросло целое поколение русского
хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль, стал особенным вкладом в
развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока.
В год 35-летия группы и 10-летия со дня смерти ее основателя,
легендарного Михаила «Горшка» Горшенева, CAGMO Rock Orchestra подарит
всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в
новом прочтении: в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое
звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит
окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, заставляя
сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.
В программу концерта входят песни: «Кукла колдуна», «Танец злобного
гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты, ставшие классикой русского
рока.
Стоимость: от 1800 руб.