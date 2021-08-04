2 октября на сцене Concert Hall выступит группа «БЫДЛОЦЫКЛ».



«БЫДЛОЦЫКЛ» - это проект Эма Калинина и Сергея Сергеича из известной питерской группы «Аффинаж». В рамках МСТРБЦ музыканты развязывают себе руки и дают зеленый свет самым безумным экспериментам. На альбомах «БЫДЛОЦЫКЛА» можно услышать всё: от трогательного блатного романса до убойного техно для обитателей окраинных панелек, от забойного гаражного рока до интеллигентного хип-хопа. На концертах диапазон эмоций еще шире: от слэм-угара до кома в горле.

Уникальный голос Эма Калинина рассказывает простые жизненные истории про каждого из нас. Кто не испытал на себе ярма ипотеки? Кто не получал по щщам на глазах подружки, кто не плясал с ментами под группу Scooter, кто не чинил трубу сексапильной милфы? Эти простые сюжеты, без сомнения, близки каждому.

В новой программе зрители впервые увидят на сцене таинственного злого гения Льва Печеньева, а лучшие песни проекта прозвучат в новом мощном звучании.