БЫДЛОЦЫКЛ
2 октября на сцене Concert Hall выступит группа «БЫДЛОЦЫКЛ».
«БЫДЛОЦЫКЛ» - это проект Эма Калинина и Сергея Сергеича из известной питерской группы «Аффинаж». В рамках МСТРБЦ музыканты развязывают себе руки и дают зеленый свет самым безумным экспериментам. На альбомах «БЫДЛОЦЫКЛА» можно услышать всё: от трогательного блатного романса до убойного техно для обитателей окраинных панелек, от забойного гаражного рока до интеллигентного хип-хопа. На концертах диапазон эмоций еще шире: от слэм-угара до кома в горле.
Уникальный голос Эма Калинина рассказывает простые жизненные истории про каждого из нас. Кто не испытал на себе ярма ипотеки? Кто не получал по щщам на глазах подружки, кто не плясал с ментами под группу Scooter, кто не чинил трубу сексапильной милфы? Эти простые сюжеты, без сомнения, близки каждому.
В новой программе зрители впервые увидят на сцене таинственного злого гения Льва Печеньева, а лучшие песни проекта прозвучат в новом мощном звучании.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
2 октября 2021, суббота
20:00
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽