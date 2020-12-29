5 января в клубе Backstage выступит группа «Ауткаст». Музыканты, устроившие своим появлением в конце 2019 года настоящее сотрясение тяжелой альтернативной сцены, представляют новый альбом «Ультра».

Целая пачка композиций, безусловно претендующих на статус «хита»2, гостевое участие Артема Лоцких (Stigmata), Анатолия Борисова (Wildways) и Славы Соколова (ex-Amatory), сочный звук, к которому приложил руку настоящий гуру метал-музыки Jacob Hansen, и все те неотъемлемые атрибуты, которые творят магию, заставляющую вас включать альбом раз за разом.

Но не только студийными работами эти парни завоёвывали любовь и уважение поклонников, а прежде всего яростными и драйвовыми концертами. «Ауткаст» впервые в твоем городе – не упусти момент.