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Ауткаст

Ауткаст

5 января в клубе Backstage выступит группа «Ауткаст». Музыканты, устроившие своим появлением в конце 2019 года настоящее сотрясение тяжелой альтернативной сцены, представляют новый альбом «Ультра».

Целая пачка композиций, безусловно претендующих на статус «хита»2, гостевое участие Артема Лоцких (Stigmata), Анатолия Борисова (Wildways) и Славы Соколова (ex-Amatory), сочный звук, к которому приложил руку настоящий гуру метал-музыки Jacob Hansen, и все те неотъемлемые атрибуты, которые творят магию, заставляющую вас включать альбом раз за разом.
 
Но не только студийными работами эти парни завоёвывали любовь и уважение поклонников, а прежде всего яростными и драйвовыми концертами. «Ауткаст» впервые в твоем городе – не упусти момент.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
5 января 2021, вторник
19:00
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Касса
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Школа волшебства Гарри Поттера
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8 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Фогель
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8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новогодние сказания о Туле
6 января, среда 11:00
Центр приема гостей Тульской области
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