Ауткаст
5 января в клубе Backstage выступит группа «Ауткаст». Музыканты, устроившие своим появлением в конце 2019 года настоящее сотрясение тяжелой альтернативной сцены, представляют новый альбом «Ультра».
Целая пачка композиций, безусловно претендующих на статус «хита»2, гостевое участие Артема Лоцких (Stigmata), Анатолия Борисова (Wildways) и Славы Соколова (ex-Amatory), сочный звук, к которому приложил руку настоящий гуру метал-музыки Jacob Hansen, и все те неотъемлемые атрибуты, которые творят магию, заставляющую вас включать альбом раз за разом.
Но не только студийными работами эти парни завоёвывали любовь и уважение поклонников, а прежде всего яростными и драйвовыми концертами. «Ауткаст» впервые в твоем городе – не упусти момент.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
5 января 2021, вторник
19:00
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, среда 11:00