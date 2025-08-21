Заклятие. Последний ритуал

Премьера: 21.08.2025

Режиссер: Ватанью Ингкавиват

Актеры: Ворануч БхиромБхакди, Тханавате Сириваттанагул, Арачапорн Покинпакорн

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Молодая пара приезжает в загородный особняк, где обнаруживает гроб с покойницей. Чтобы снять проклятие с усопшей, чьей душой завладели могущественные потусторонние силы, они должны провести таинственный ритуал. Но в его процессе выясняется, что у демонической сущности свои планы...