Заклятие. Последний ритуал
Премьера:
21.08.2025
Режиссер:
Ватанью Ингкавиват
Актеры:
Ворануч БхиромБхакди, Тханавате Сириваттанагул, Арачапорн Покинпакорн
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
Молодая пара приезжает в загородный особняк, где обнаруживает гроб с покойницей. Чтобы снять проклятие с усопшей, чьей душой завладели могущественные потусторонние силы, они должны провести таинственный ритуал. Но в его процессе выясняется, что у демонической сущности свои планы...
Сегодня
|
21:40
|Люксор Тула
Завтра
|
21:40
|Люксор Тула
11 сентября, четверг
|
19:20
|Люксор Тула
12 сентября, пятница
|
19:20
|Люксор Тула
13 сентября, суббота
|
19:20
|Люксор Тула
14 сентября, воскресенье
|
19:20
|Люксор Тула
