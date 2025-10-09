Ужастики. Ожившие рисунки
Премьера:
09.10.2025
Режиссер:
Сет Уорли
Актеры:
Тони Хейл, Д'Арси Карден, Бьянка Белль, Куэ Лоренс, Калон Кокс, Джаксен Кеннер, Дженезис Роуз Браун, Ранда Ньюман, Элли МакКаллок, Надя Бенавидес
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
12+
Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают. Но есть нюанс — Эмбер обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья должны объединиться и понять, как остановить монстров, которых они не планировали выпускать.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
2 - 8 октября
2 - 5 октября
21 сентября - 5 октября
18 сентября - 8 октября
11 сентября - 8 октября
20 сентября - 8 октября