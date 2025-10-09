Ужастики. Ожившие рисунки

Премьера: 09.10.2025

Режиссер: Сет Уорли

Актеры: Тони Хейл, Д'Арси Карден, Бьянка Белль, Куэ Лоренс, Калон Кокс, Джаксен Кеннер, Дженезис Роуз Браун, Ранда Ньюман, Элли МакКаллок, Надя Бенавидес

Жанр: Приключение, Фэнтези, Комедия

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают. Но есть нюанс — Эмбер обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья должны объединиться и понять, как остановить монстров, которых они не планировали выпускать.