Ужастики. Ожившие рисунки

Ужастики. Ожившие рисунки

Премьера:
09.10.2025
 
Режиссер:
Сет Уорли
  
Актеры:
Тони Хейл, Д'Арси Карден, Бьянка Белль, Куэ Лоренс, Калон Кокс, Джаксен Кеннер, Дженезис Роуз Браун, Ранда Ньюман, Элли МакКаллок, Надя Бенавидес
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают. Но есть нюанс — Эмбер обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья должны объединиться и понять, как остановить монстров, которых они не планировали выпускать.

