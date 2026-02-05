  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Убежище - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Убежище

Убежище

Премьера:
05.02.2026
 
Режиссер:
Рик Роман Во
  
Актеры:
Джейсон Стэтем, Билл Найи, Наоми Аки, Харриет Уолтер, Боди Рей Бретнак, Дэниел Мейс, Билли Клементс, Бронсон Уэбб, Томи Мей, Том Ву, Балли Гилл, Анна Крилли, Софиан Фрэнсис
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:30
Иллизиум (Новомосковск)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Алмаз Синема
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
13:30
Иллизиум (Новомосковск)
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, суббота
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Алмаз Синема
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Алмаз Синема
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Люксор Тула
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, понедельник
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Алмаз Синема
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, вторник
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Алмаз Синема
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Люксор Тула
19:40
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, среда
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Алмаз Синема
19:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Люксор Тула
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января - 5 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Здесь был Юра
4 - 11 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Уволить Жору
12 - 15 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Горничная
7 января - 12 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Левша
22 января - 14 февраля
Кинотеатр (Суворов)
Вальс со смертью
5 - 11 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.