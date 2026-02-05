Премьера: 05.02.2026

Режиссер: Рик Роман Во

Актеры: Джейсон Стэтем, Билл Найи, Наоми Аки, Харриет Уолтер, Боди Рей Бретнак, Дэниел Мейс, Билли Клементс, Бронсон Уэбб, Томи Мей, Том Ву, Балли Гилл, Анна Крилли, Софиан Фрэнсис

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 18+

После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.