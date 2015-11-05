TheatreHD: Кориолан
Страна:
Великобритания, 2013
Режиссер:
Джози Рурк
Актеры:
Том Хиддлстон, Марк Гэтисc
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
160 мин
Когда Тулл Авфидий, полководец вольсков, решает напасть на Рим, город призывает на помощь своего героя и защитника — Кая Марция. Чтобы расстроить вражеские планы, Кай Марций отправляется в военный поход. В битве с неприятелем он одерживает победу и получает прозвище Кориолан по названию завоеванного им города. Однако после сражения Кориолан обнаруживает, что у него все еще остались недоброжелатели — и на этот раз в Риме.
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽