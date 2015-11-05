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TheatreHD: Кориолан

TheatreHD: Кориолан

Страна:
Великобритания, 2013
 
Режиссер:
Джози Рурк
  
Актеры:
Том Хиддлстон, Марк Гэтисc
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
160 мин
  

Когда Тулл Авфидий, полководец вольсков, решает напасть на Рим, город призывает на помощь своего героя и защитника — Кая Марция. Чтобы расстроить вражеские планы, Кай Марций отправляется в военный поход. В битве с неприятелем он одерживает победу и получает прозвище Кориолан по названию завоеванного им города. Однако после сражения Кориолан обнаруживает, что у него все еще остались недоброжелатели — и на этот раз в Риме.

 

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Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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26 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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