TheatreHD: Кориолан

Страна: Великобритания, 2013

Режиссер: Джози Рурк

Актеры: Том Хиддлстон, Марк Гэтисc

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 160 мин

Когда Тулл Авфидий, полководец вольсков, решает напасть на Рим, город призывает на помощь своего героя и защитника — Кая Марция. Чтобы расстроить вражеские планы, Кай Марций отправляется в военный поход. В битве с неприятелем он одерживает победу и получает прозвище Кориолан по названию завоеванного им города. Однако после сражения Кориолан обнаруживает, что у него все еще остались недоброжелатели — и на этот раз в Риме.