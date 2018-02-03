TheatreHD: Дама с камелиями

Страна: Россия, 2015

Премьера: в РФ 06.12.2015

Режиссер: Джон Ноймайер

Актеры: Светлана Захарова, Эдвин Ревазов, Анна Тихомирова, Семен Чудин, Кристина Кретова, Михаил Лобухин, Анна Антропова, Андрей Меркурьев, Дарья Хохлова, Александр Фадеечев, Вячеслав Лопатин

Жанр: балет

Продолжительноcть: 175 мин

Сбор в России: $13 817,00

Многие годы артисты Большого мечтали исполнить этот балет, сочиненный великим хореографом ХХ века Джоном Ноймайером на гениальную музыку Фредерика Шопена. Исключительные по красоте костюмы и декорации Юргена Роза завораживают зрителя. Вдохновенное исполнение артистов балетной труппы Большого театра заставляет вновь сопереживать трагической истории любви Маргариты Готье и Армана Дюваля, описанной Александром Дюма-сыном.