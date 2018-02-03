TheatreHD: Дама с камелиями
Страна:
Россия, 2015
Премьера:
в РФ 06.12.2015
Режиссер:
Джон Ноймайер
Актеры:
Светлана Захарова, Эдвин Ревазов, Анна Тихомирова, Семен Чудин, Кристина Кретова, Михаил Лобухин, Анна Антропова, Андрей Меркурьев, Дарья Хохлова, Александр Фадеечев, Вячеслав Лопатин
Жанр:
балет
Продолжительноcть:
175 мин
Сбор в России:
$13 817,00
Многие годы артисты Большого мечтали исполнить этот балет, сочиненный великим хореографом ХХ века Джоном Ноймайером на гениальную музыку Фредерика Шопена. Исключительные по красоте костюмы и декорации Юргена Роза завораживают зрителя. Вдохновенное исполнение артистов балетной труппы Большого театра заставляет вновь сопереживать трагической истории любви Маргариты Готье и Армана Дюваля, описанной Александром Дюма-сыном.
Сегодня
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Сегодня
|ДКЖкино
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19:00