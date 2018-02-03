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TheatreHD: Дама с камелиями

TheatreHD: Дама с камелиями

Страна:
Россия, 2015
 
Премьера:
в РФ 06.12.2015
 
Режиссер:
Джон Ноймайер
  
Актеры:
Светлана Захарова, Эдвин Ревазов, Анна Тихомирова, Семен Чудин, Кристина Кретова, Михаил Лобухин, Анна Антропова, Андрей Меркурьев, Дарья Хохлова, Александр Фадеечев, Вячеслав Лопатин
  
Жанр:
балет
  
Продолжительноcть:
175 мин
  
Сбор в России:
$13 817,00
 

Многие годы артисты Большого мечтали исполнить этот балет, сочиненный великим хореографом ХХ века Джоном Ноймайером на гениальную музыку Фредерика Шопена. Исключительные по красоте костюмы и декорации Юргена Роза завораживают зрителя. Вдохновенное исполнение артистов балетной труппы Большого театра заставляет вновь сопереживать трагической истории любви Маргариты Готье и Армана Дюваля, описанной Александром Дюма-сыном.

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