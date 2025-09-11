  1. Моя Слобода
Сорвать куш в Сен-Тропе

Сорвать куш в Сен-Тропе

Премьера:
11.09.2025
 
Режиссер:
Амин Арфуш
  
Актеры:
Алиса Дюфур, Филипп Катрин, Юссеф Хажди, Юнес Бусиф, Брахим Булель, Фехди Бенджима, Энтони Касабелла, Арминдо Алвес
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Двое приятелей работают на роскошной яхте в самом сердце Сен-Тропе. Они ведут гламурную жизнь, выдавая себя за владельцев яхты. Их беззаботные будни нарушает Хлоя, которую собственник-олигарх присылает для продажи судна принцам с Ближнего Востока. И тут им приходит в голову гениальный план подговорить своих дружков из Парижа выдать себя за тех самых восточных принцев и оттянуться по полной на выходных, чтобы сорвать сделку.

