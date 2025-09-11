Сорвать куш в Сен-Тропе
Премьера:
11.09.2025
Режиссер:
Амин Арфуш
Актеры:
Алиса Дюфур, Филипп Катрин, Юссеф Хажди, Юнес Бусиф, Брахим Булель, Фехди Бенджима, Энтони Касабелла, Арминдо Алвес
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
18+
Двое приятелей работают на роскошной яхте в самом сердце Сен-Тропе. Они ведут гламурную жизнь, выдавая себя за владельцев яхты. Их беззаботные будни нарушает Хлоя, которую собственник-олигарх присылает для продажи судна принцам с Ближнего Востока. И тут им приходит в голову гениальный план подговорить своих дружков из Парижа выдать себя за тех самых восточных принцев и оттянуться по полной на выходных, чтобы сорвать сделку.
Сегодня
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, суббота
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 сентября, воскресенье
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, понедельник
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, вторник
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, среда
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
13 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
14 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
15 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
16 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
17 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
22:35
31 мая - 14 сентября 2024
26 мая - 13 сентября 2024
8 - 17 сентября
11 - 17 сентября
11 мая - 17 сентября 2023
8 - 18 сентября