Песочный человек
Премьера:
23.10.2025
Режиссер:
Колин Тилли
Актеры:
Ш.Эпата Меркерсон, Финн Беннетт, Голда Рошевель, Уитни Пик, Карсон Минниер, Уинн Райхерт, Оливер Джей Грин, Лейкен Джайлс, Зария Бойлс, Джессика А'Зора
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
18+
После того как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
18 - 22 октября
21 - 29 октября
26 октября, воскресенье 00:00
28 октября, вторник 00:00
22 - 29 октября
21 октября, вторник 00:00