Песочный человек

Премьера: 23.10.2025

Режиссер: Колин Тилли

Актеры: Ш.Эпата Меркерсон, Финн Беннетт, Голда Рошевель, Уитни Пик, Карсон Минниер, Уинн Райхерт, Оливер Джей Грин, Лейкен Джайлс, Зария Бойлс, Джессика А'Зора

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 18+

После того как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.