Песочный человек

Песочный человек

Премьера:
23.10.2025
 
Режиссер:
Колин Тилли
  
Актеры:
Ш.Эпата Меркерсон, Финн Беннетт, Голда Рошевель, Уитни Пик, Карсон Минниер, Уинн Райхерт, Оливер Джей Грин, Лейкен Джайлс, Зария Бойлс, Джессика А'Зора
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После того как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.

