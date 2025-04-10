Отряд Светлячков

Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Станислав Мареев

Актеры: Михаил Горевой, Антон Момот, Дмитрий Сутырин, Алена Чехова, Анна Чурина, Михаил Касапов, Сергей Штепс, Сергей Колос, Алексей Батанин, Елисей Чучилин, Нил Бугаев, Яна Куликова, Михаил Коновалов

Жанр: Исторический, Приключение, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 111 минута

Возрастные ограничения: 12+

Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.