Отряд Светлячков
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Станислав Мареев
Актеры:
Михаил Горевой, Антон Момот, Дмитрий Сутырин, Алена Чехова, Анна Чурина, Михаил Касапов, Сергей Штепс, Сергей Колос, Алексей Батанин, Елисей Чучилин, Нил Бугаев, Яна Куликова, Михаил Коновалов
Жанр:
Исторический, Приключение, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
111 минута
Возрастные ограничения:
12+
Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.
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