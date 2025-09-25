Нарсимха
Премьера:
25.09.2025
Режиссер:
Ашвин Кумар
Жанр:
Анимационный, Боевик, Фэнтези, Драматический
Продолжительноcть:
141 минута
Возрастные ограничения:
12+
Могущественный демон Хираньякашипу объявляет себя богом и решает уничтожить Вишну. Пытаясь восстановить равновесие, Вишна превращается в человека-льва Нарсимху и вступает в битву с демоном.
Сегодня
|
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля - 4 октября 2024
2 - 5 октября
18 мая - 1 октября
30 сентября, вторник 00:00
20 сентября - 1 октября
11 сентября - 1 октября