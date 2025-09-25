Премьера: 25.09.2025

Режиссер: Ашвин Кумар

Жанр: Анимационный, Боевик, Фэнтези, Драматический

Продолжительноcть: 141 минута

Возрастные ограничения: 12+

Могущественный демон Хираньякашипу объявляет себя богом и решает уничтожить Вишну. Пытаясь восстановить равновесие, Вишна превращается в человека-льва Нарсимху и вступает в битву с демоном.