Нарсимха

Премьера:
25.09.2025
 
Режиссер:
Ашвин Кумар
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
141 минута
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Могущественный демон Хираньякашипу объявляет себя богом и решает уничтожить Вишну. Пытаясь восстановить равновесие, Вишна превращается в человека-льва Нарсимху и вступает в битву с демоном.

