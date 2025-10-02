Нахимовцы. Янтарный берег
Премьера:
02.10.2025
Режиссер:
Дмитрий Губарев
Актеры:
Никита Ходунов, Даниил Ходунов, Анна Большова, Антон Батырев, Илья Малаков, Лада Чуровская, Екатерина Гонтаренко, Данила Уютов, Тимофей Иванов
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
89 минут
Возрастные ограничения:
12+
Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение — Калининградское нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы… Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает — популярность позволяет ему стать звездой класса.
Сегодня
Завтра
5 октября, воскресенье
6 октября, понедельник
7 октября, вторник
8 октября, среда
Сегодня
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:30
12:15
16:45
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:40
14:45
16:50
18:55
21:00
|Синема Стар
|
14:30
19:00
Завтра
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:30
12:15
16:45
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:40
14:45
16:50
18:55
21:00
|Синема Стар
|
14:30
19:00
5 октября, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:30
12:15
16:45
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:40
14:45
16:50
18:55
21:00
|Синема Стар
|
14:30
19:00
6 октября, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:30
12:15
16:45
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:40
14:45
16:50
18:55
21:00
|Синема Стар
|
14:30
19:00
7 октября, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:30
12:15
16:45
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:40
14:45
16:50
18:55
21:00
|Синема Стар
|
14:30
19:00
8 октября, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:30
12:15
16:45
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:40
14:45
16:50
18:55
21:00
|Синема Стар
|
14:30
19:00
