Марсупилами. Пушистый круиз

Премьера: 12.03.2026

Режиссер: Филипп Лашо

Актеры: Филипп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будали, Элоди Фонтан, Жюльен Аррюти, Альбан Иванов, Жан Рено, Рем Кериси, Корентен Гийо, Клодетт Волькер, Камель Лаадайли

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 16+

Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий таинственный груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур свою бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш Марсупилами — рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира. Ведь Марсупилами не только любитель опасных проделок, но и ключ к тайнам вечной молодости. Поездка тут же превращается в полный хаос. Дэвиду и его семье нужно очень постараться, чтобы найти общий язык друг с другом и спасти Марсупилами от страшных преследователей и алчных предпринимателей, которые хотят завладеть секретом вечной молодости.