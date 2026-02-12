  1. Моя Слобода
Марсупилами. Пушистый круиз

Премьера:
12.03.2026
 
Режиссер:
Филипп Лашо
  
Актеры:
Филипп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будали, Элоди Фонтан, Жюльен Аррюти, Альбан Иванов, Жан Рено, Рем Кериси, Корентен Гийо, Клодетт Волькер, Камель Лаадайли
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий таинственный груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур свою бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш Марсупилами — рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира. Ведь Марсупилами не только любитель опасных проделок, но и ключ к тайнам вечной молодости. Поездка тут же превращается в полный хаос. Дэвиду и его семье нужно очень постараться, чтобы найти общий язык друг с другом и спасти Марсупилами от страшных преследователей и алчных предпринимателей, которые хотят завладеть секретом вечной молодости.

