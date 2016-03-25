Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 31.03.2016

Режиссер: Юрий Васильев

Актеры: Дима Билан, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юргита Юркуте, Марат Башаров, Юлия Пересильд, Александр Адабашьян, Виктор Немец, Владислав Ветров, Татьяна Лютаева, Светлана Полякова, Лилита Озолиня, Александр Головин, Петар Зекавица

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 86 мин

В центре сюжета — история любви. Андрей Куликов едет в Париж, навестить могилу прадеда, который был белым офицером. На табличке имя — Андрей Долматов. На соседнем памятнике правнук замечает лицо юной девушки. Позже, уже гуляя по Парижу, Андрей знакомится с Верой. И тут молодой человек понимает, что видел это лицо на фотографии памятника. В эту секунду события перемещаются в прошлое. Вера оказывается правнучкой женщины, которую любил его прадед. Спустя 100 лет чувства вспыхивают и между правнуками.