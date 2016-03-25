Герой
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 31.03.2016
Режиссер:
Юрий Васильев
Актеры:
Дима Билан, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юргита Юркуте, Марат Башаров, Юлия Пересильд, Александр Адабашьян, Виктор Немец, Владислав Ветров, Татьяна Лютаева, Светлана Полякова, Лилита Озолиня, Александр Головин, Петар Зекавица
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
86 мин
В центре сюжета — история любви. Андрей Куликов едет в Париж, навестить могилу прадеда, который был белым офицером. На табличке имя — Андрей Долматов. На соседнем памятнике правнук замечает лицо юной девушки. Позже, уже гуляя по Парижу, Андрей знакомится с Верой. И тут молодой человек понимает, что видел это лицо на фотографии памятника. В эту секунду события перемещаются в прошлое. Вера оказывается правнучкой женщины, которую любил его прадед. Спустя 100 лет чувства вспыхивают и между правнуками.