Премьера: 29.01.2026

Режиссер: Ши Уэйгман

Жанр: Анимационный, Приключение, Фэнтези, Комедия

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 6+

Дружелюбный пес по кличке Чарли получает настоящие суперспособности после похищения инопланетянами. С этого момента он — Чарли Чудо-пес, самый знаменитый и самый пушистый супергерой на свете. Его обожают все, кроме Пудинга — коварного кота, который тоже обрел способности, но вовсе не собирается использовать их во благо. Когда судьба человечества висит на волоске, Чарли и его юный хозяин должны сделать все возможное, чтобы остановить кошачьего суперзлодея и защитить мир.