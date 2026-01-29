Дружелюбный пес по кличке Чарли получает настоящие суперспособности после похищения инопланетянами. С этого момента он — Чарли Чудо-пес, самый знаменитый и самый пушистый супергерой на свете. Его обожают все, кроме Пудинга — коварного кота, который тоже обрел способности, но вовсе не собирается использовать их во благо. Когда судьба человечества висит на волоске, Чарли и его юный хозяин должны сделать все возможное, чтобы остановить кошачьего суперзлодея и защитить мир.
|
09:30
|Алмаз Синема
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Люксор Тула
|
14:50
|Алмаз Синема
|
14:50
|Люксор Тула
|
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:10
|Люксор Тула
|
09:30
|Алмаз Синема
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Люксор Тула
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Люксор Тула
|
14:50
|Алмаз Синема
|
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:10
|Люксор Тула
|
09:30
|Алмаз Синема
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Люксор Тула
|
14:50
|Люксор Тула
|
14:50
|Алмаз Синема
|
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:10
|Люксор Тула
|
09:30
|Алмаз Синема
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Люксор Тула
|
14:50
|Алмаз Синема
|
14:50
|Люксор Тула
|
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:10
|Люксор Тула
|
09:30
|Алмаз Синема
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Люксор Тула
|
14:50
|Алмаз Синема
|
14:50
|Люксор Тула
|
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:10
|Люксор Тула
|Алмаз Синема
|
09:30
14:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
15:45
|Люксор Тула
|
12:15
14:50
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
|Алмаз Синема
|
09:30
14:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
15:45
|Люксор Тула
|
12:15
14:50
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
10:40
12:40
|Алмаз Синема
|
09:30
14:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
15:45
|Люксор Тула
|
12:15
14:50
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
|Алмаз Синема
|
09:30
14:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
15:45
|Люксор Тула
|
12:15
14:50
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
|Алмаз Синема
|
09:30
14:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
15:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
15:45
|Люксор Тула
|
12:15
14:50
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40