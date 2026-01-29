  1. Моя Слобода
Чарли Чудо-пес

Премьера:
29.01.2026
 
Режиссер:
Ши Уэйгман
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Дружелюбный пес по кличке Чарли получает настоящие суперспособности после похищения инопланетянами. С этого момента он — Чарли Чудо-пес, самый знаменитый и самый пушистый супергерой на свете. Его обожают все, кроме Пудинга — коварного кота, который тоже обрел способности, но вовсе не собирается использовать их во благо. Когда судьба человечества висит на волоске, Чарли и его юный хозяин должны сделать все возможное, чтобы остановить кошачьего суперзлодея и защитить мир.

Сегодня
09:30
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Люксор Тула
14:50
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Люксор Тула
Завтра
09:30
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
14:50
Алмаз Синема
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Люксор Тула
2 февраля, понедельник
09:30
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Люксор Тула
14:50
Люксор Тула
14:50
Алмаз Синема
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Люксор Тула
3 февраля, вторник
09:30
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Люксор Тула
14:50
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Люксор Тула
4 февраля, среда
09:30
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Люксор Тула
14:50
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:10
Люксор Тула
