Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану, оживает полено, из которого появляется мальчик — умный, веселый и… деревянный. Папа Карло очень любит сына, но Буратино (так он его назвал) постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший и настоящий сын. Новый «Буратино» создан по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновлен легендарным советским телефильмом.
