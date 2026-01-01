  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Буратино - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Буратино

Буратино

Премьера:
01.01.2026
 
Режиссер:
Игорь Волошин
  
Актеры:
Виталия Корниенко, Александр Яценко, Марк Эйдельштейн, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Александр Петров, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева, Владимир Тимофеев, Владислав Кудряев
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.00
 
 

Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану, оживает полено, из которого появляется мальчик — умный, веселый и… деревянный. Папа Карло очень любит сына, но Буратино (так он его назвал) постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший и настоящий сын. Новый «Буратино» создан по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновлен легендарным советским телефильмом.

Сегодня
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
11:30
Иллизиум (Новомосковск)
12:50
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:00
Люксор Тула
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Кинотеатр (Суворов)
16:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Синема Стар
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:15
Алмаз Синема
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
Завтра
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
13:30
Люксор Тула
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:00
Люксор Тула
17:50
Люксор Тула
22:10
Люксор Тула
23 января, пятница
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:00
Люксор Тула
24 января, суббота
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
14:25
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:00
Люксор Тула
25 января, воскресенье
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:00
Люксор Тула
26 января, понедельник
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:00
Люксор Тула
27 января, вторник
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:00
Люксор Тула
28 января, среда
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Стар
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:00
Люксор Тула
Расписание на все дни
0
Касса
Звериный рейс
3 февраля - 31 января 2024
Майский
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Яйцо ангела
22 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Горничная
7 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Океан чудес
11 - 21 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Левша
22 - 28 января
Люксор Тула

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.