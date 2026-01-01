Премьера: 01.01.2026

Режиссер: Игорь Волошин

Актеры: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Марк Эйдельштейн, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Александр Петров, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева, Владимир Тимофеев, Владислав Кудряев

Жанр: Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 6.00

Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану, оживает полено, из которого появляется мальчик — умный, веселый и… деревянный. Папа Карло очень любит сына, но Буратино (так он его назвал) постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший и настоящий сын. Новый «Буратино» создан по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновлен легендарным советским телефильмом.