С 3 по 5 сентября в музее-усадьбе Ясная Поляна пройдет международный театральный фестиваль «Толстой», посвященный творчеству писателя Л.Н. Толстого.



Программа юбилейного фестиваля включает в себя работы разных форматов, основанные на текстах и жизни Льва Толстого: от традиционной драмы до современной драматургии, хореографии и сайт-специфик. Декорациями для постановок выступает усадьба писателя.

В музее-усадьбе Ясная Поляна пройдет международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой», посвященный творчеству писателя Л. Н. Толстого . Традиционно в программе будут представлены пластические, драматические и кукольные спектакли, созданные по мотивам его произведений.

Основная программа

3 сентября

12.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир. Путешествие». Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте будут использованы фрагменты романа «Война и мир». Территория усадьбы. Цена: 300 р.

12.00 «Война и мир» своими шагами. Прогулка по усадьбе, длина маршрута которой равна длине всех строк первого издания романа. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.

12.00, 15.00 Радиоспектакль «Лев Толстой: Бегство из рая». Документально-публицистический проект в 10 частях по одноименной книге Павла Басинского. Теплица.

19.00 Балет-сюита TOLSTOY. Спектакль, созданный современными хореографами по произведениям Льва Толстого в рамках «Творческой мастерской В. В. Васильева». Главная сцена. Цену уточняйте на сайте.

20.00 Спектакль «Чайка». Постановка о том, с чем каждый человек сталкивается в повседневной жизни, — личных отношениях, погоне за счастьем, разбитых мечтах, потерях и обретениях. Малая сцена.

19.30, 21.30 Мечтательное размышление о Толстом людей из XXI века. Завод «Октава».

4 сентября

12.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир. Путешествие». Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте будут использованы фрагменты романа «Война и мир». Территория усадьбы. Цена: 300 р.

12.00 «Война и мир» своими шагами. Прогулка по усадьбе, длина маршрута которой равна длине всех строк первого издания романа. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.

12.00 Радиоспектакль «Лев Толстой: Бегство из рая». Режиссер Дмитрий Волкострелов предлагает буквально физически ощутить длину романа «Война и мир»: пройти каждую строку, каждую букву, каждый знак препинания своими шагами, почувствовать его телом, своей усталостью. Территория усадьбы.

12.00, 15.00 Спектакль «Школа без звонков и домашки». Театрально-образовательный проект режиссера Юрия Алесина и драматурга Алексея Олейникова, основанный на педагогических идеях Льва Толстого. Спектакль воссоздает один день из жизни крестьянских детей, учеников яснополянской школы, в нем сыграют настоящие учителя. Художник: Раиса Очирова. Сцена на холме. Цену уточняйте на сайте.

13.30 Лекция «Зачем актеру маска?». С лекцией выступит искусствовед, историк театра, театральный критик Дмитрий Трубочкин. Сцена на холме. Цену уточняйте на сайте.

17.00 Открытый разговор с Евгенией Симоновой. Актриса Московского академического театра им. Вл. Маяковского расскажет о работе над ролью Софьи Толстой в спектакле «Русский роман», своем восприятии семейных отношений Толстых и отношении к Толстому-писателю. Сцена на холме. Цену уточняйте на сайте.

19.00 Спектакль «История одного преступления. Провинциальный адвокат, ведущий дело крестьянки, которая совершила жестокое убийство, обращается за советом к министру Столыпину и графу Толстому. Величайшие умы современности вступают в действие и, хотя не спешат отвечать по делу простому человеку, охотно переговариваются между собой — о реформах, народе и частной собственности. Главная сцена. Цену уточняйте на сайте.

19.30 Спектакль «Жизнь и смерть Ивана Ильича». Перед зрителями пройдет жизнь Ивана Ильича — «самая обыкновенная и самая ужасная» — во всем объеме и на всей протяженности, с рождения и до финала. Малая сцена. Цену уточняйте на сайте.

20.00 Читка пьесы «Толстой о людях. Люди о Толстом». Читка пьесы Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой, написанной специально для фестиваля «Толстой». Чтобы по-настоящему окунуться в усадебный мир, авторы прожили в Ясной Поляне десять дней, взяли интервью у работников музея и жителей деревни. Сцена на холме. Цену уточняйте на сайте.

5 сентября

12.00 Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир. Путешествие». Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте будут использованы фрагменты романа «Война и мир». Территория усадьбы. Цена: 300 р.

12.00 «Война и мир» своими шагами. Прогулка по усадьбе, длина маршрута которой равна длине всех строк первого издания романа. Территория усадьбы. Цену уточняйте на сайте.

12.00, 15.00 Радиоспектакль «Лев Толстой: Бегство из рая». Режиссер Дмитрий Волкострелов предлагает буквально физически ощутить длину романа «Война и мир»: пройти каждую строку, каждую букву, каждый знак препинания своими шагами, почувствовать его телом, своей усталостью. Территория усадьбы.

12.00, 16.00 Спектакль «Школа без звонков и домашки». Театрально-образовательный проект режиссера Юрия Алесина и драматурга Алексея Олейникова, основанный на педагогических идеях Льва Толстого. Спектакль воссоздает один день из жизни крестьянских детей, учеников яснополянской школы, в нем сыграют настоящие учителя. Художник: Раиса Очирова. Сцена на холме. Цену уточняйте на сайте.

14.00 Лекция «Музей и театр. Поиски взаимодействия». С лекцией выступит Павел Руднев — известный театральный критик, помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ. Сцена на холме. Цену уточняйте на сайте.

15.00, 17.00 «Азбука Толстого». Студенты 2 курса актерского факультета Школы-студии МХАТ переосмыслили знаменитое пособие писателя для обучения детей чтению, письму и арифметике, сложив его в серию музыкально-речевых этюдов. Яблоневый сад. Регистрация на сайте.

18.30 Спектакль «Русский роман». Постановка, в которой биография и творчество Льва Толстого переплетаются воедино, а в центре сюжета оказывается жена писателя Софья Андреевна. Тульский академический театр драмы им. М. Горького. Цену уточняйте на сайте.

19.00 Спектакль «Алексей Каренин». Драматург Василий Сигарев и режиссер Константин Солдатов предлагают взглянуть на сюжет романа «Анна Каренина» совсем с другой стороны — глазами ее мужа. Главная сцена. Цену уточняйте на сайте.