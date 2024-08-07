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Inpsycho Fest-2024

Inpsycho Fest-2024

10 августа в большом культурном центре Москвы — «Хлебозавод №9» пройдет самый масштабный фестиваль в мире психологии Inpsycho Fest-2024.

В этот день в креативном пространстве пройдут лекции, творческие мастер-классы и практики от ведущих экспертов в области психологии, нейронауки, арт-терапии, культуры и бизнеса. Гости фестиваля по-новому посмотрят на мир психологии, узнают больше о себе и найдут единомышленников, став частью одного из сильнейших психологических комьюнити в России.

В программе: 

  • 8 открытых локаций и залов;
  • 30+ вовлекающих мероприятий;
  • 40+ экспертов и лидеров мнений в области психологии.

     

 

 

 

Полный список спикеров, программа и билеты — на официальном сайте Inpsycho Fest-2024.

 

Где и когда?
Москва
Москва , Москва
10 августа 2024, суббота
11:00
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