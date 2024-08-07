10 августа в большом культурном центре Москвы — «Хлебозавод №9» пройдет самый масштабный фестиваль в мире психологии Inpsycho Fest-2024.



В этот день в креативном пространстве пройдут лекции, творческие мастер-классы и практики от ведущих экспертов в области психологии, нейронауки, арт-терапии, культуры и бизнеса. Гости фестиваля по-новому посмотрят на мир психологии, узнают больше о себе и найдут единомышленников, став частью одного из сильнейших психологических комьюнити в России.

В программе:

8 открытых локаций и залов;

30+ вовлекающих мероприятий;

40+ экспертов и лидеров мнений в области психологии.





Полный список спикеров, программа и билеты — на официальном сайте Inpsycho Fest-2024.