Inpsycho Fest-2024
10 августа в большом культурном центре Москвы — «Хлебозавод №9» пройдет самый масштабный фестиваль в мире психологии Inpsycho Fest-2024.
В этот день в креативном пространстве пройдут лекции, творческие мастер-классы и практики от ведущих экспертов в области психологии, нейронауки, арт-терапии, культуры и бизнеса. Гости фестиваля по-новому посмотрят на мир психологии, узнают больше о себе и найдут единомышленников, став частью одного из сильнейших психологических комьюнити в России.
В программе:
- 8 открытых локаций и залов;
- 30+ вовлекающих мероприятий;
- 40+ экспертов и лидеров мнений в области психологии.
Полный список спикеров, программа и билеты — на официальном сайте Inpsycho Fest-2024.
Где и когда?
Москва , Москва
10 августа 2024, суббота
11:00
8 - 15 августа
15 - 21 августа
8 - 14 августа