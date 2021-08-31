афиша
афиша
Регистрация
Антифестиваль «В ажуре»

Антифестиваль «В ажуре»

4 сентября в ремесленном дворе «Добродей» пройдет антифестиваль «В ажуре». Антифестиваль — новый формат мероприятия, проводимого в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. На празднике будут сформированы и разведены по времени и площадкам группы посетителей, включающие до 20 человек.

На восьми локациях гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа. Основное событие — открытие интерактивного пространства «Ярмарочный переулок», в котором разместятся фольклорный театр «Булыжник», мастерская «Гребень» с интерактивной экскурсией «Изящные ремесла» и «Добрынина лавка», где можно будет приобрести сувениры и изделия декоративно-прикладного творчества тульских мастеров.

Гости смогут принять участие в qr-квесте «Тульская диковина» и мастер-классах по народным танцам, художественной ковке металла, кружевоплетению, увидеть мурал-шоу «Узорный край», посмотреть публицистические видеоролики и этнофильмы, побывать на выставке «Кружевные сказки» народного мастера РФ Ольги Скворцовой в «Кустарном антимузее». Их ждет «Теплая экскурсия в одеяле» от мастериц клуба «Лоскутная слобода».

Антифестиваль представит моду Тульской губернии XIX века. Зрители увидят дефиле в старинных тульских костюмах «Наряжаемся по-тульски» и этногалерею «Тульский стиль», в которой известные тулячки примерили головные уборы прошлых столетий. Работают игровые площадки и фотозоны.

На празднике выступят специальные гости — московская фолк-группа «Клевер», студия этновокала «ПолыньFolk» и народный ансамбль танца «Овация». Завершится праздник традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.

Справки — по телефонам: +7 (953) 199-71-88, 8 (4872) 35-25-00.

 

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
4 сентября 2021, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Wildways
Купить билет
25 сентября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Слава
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Раскаленный город
Купить билет
18 сентября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.