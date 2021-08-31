Антифестиваль «В ажуре»

На восьми локациях гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа. Основное событие — открытие интерактивного пространства «Ярмарочный переулок», в котором разместятся фольклорный театр «Булыжник», мастерская «Гребень» с интерактивной экскурсией «Изящные ремесла» и «Добрынина лавка», где можно будет приобрести сувениры и изделия декоративно-прикладного творчества тульских мастеров.

Гости смогут принять участие в qr-квесте «Тульская диковина» и мастер-классах по народным танцам, художественной ковке металла, кружевоплетению, увидеть мурал-шоу «Узорный край», посмотреть публицистические видеоролики и этнофильмы, побывать на выставке «Кружевные сказки» народного мастера РФ Ольги Скворцовой в «Кустарном антимузее». Их ждет «Теплая экскурсия в одеяле» от мастериц клуба «Лоскутная слобода».

Антифестиваль представит моду Тульской губернии XIX века. Зрители увидят дефиле в старинных тульских костюмах «Наряжаемся по-тульски» и этногалерею «Тульский стиль», в которой известные тулячки примерили головные уборы прошлых столетий. Работают игровые площадки и фотозоны.

На празднике выступят специальные гости — московская фолк-группа «Клевер», студия этновокала «ПолыньFolk» и народный ансамбль танца «Овация». Завершится праздник традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.