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Волшебство

Волшебство

4 января в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Волшебство». Снежная сказка под музыку гениального Вольфганга Амадея Моцарта в живом исполнении флейты и фортепиано и зимние забавы в тёплом помещении после просмотра.

Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.
 
Каждый бэби-спектакль уникален и создан специально для малышей. Он красивый и увлекательный. А музыкальное сопровождение специально подобрано для наилучшего восприятия детским слухом и звучит только в живую. Зрительный зал бэби-театра предполагает свободное размещение детей с родителями на мягких подушках.
 
Продолжительность мероприятий 60 минут. Спектакли проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На один показ приглашается не больше 20 человек.
 
Ведется фото и видеосъемка. Фотографии (доступ к цифровому архиву) предоставляются бесплатно. В помещении тепло. Приходите нарядными и помните, что уличную обувь придется снять.

Детям до 1 года билеты не нужны.

 

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Где и когда?
Три котенка, музыкальный беби-театр
Тула, Проспект Ленина, д. 22
4 января 2021, понедельник
10:30
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4 января 2021, понедельник
17:30
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