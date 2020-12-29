Волшебство
4 января в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Волшебство». Снежная сказка под музыку гениального Вольфганга Амадея Моцарта в живом исполнении флейты и фортепиано и зимние забавы в тёплом помещении после просмотра.
Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.
Каждый бэби-спектакль уникален и создан специально для малышей. Он красивый и увлекательный. А музыкальное сопровождение специально подобрано для наилучшего восприятия детским слухом и звучит только в живую. Зрительный зал бэби-театра предполагает свободное размещение детей с родителями на мягких подушках.
Продолжительность мероприятий 60 минут. Спектакли проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На один показ приглашается не больше 20 человек.
Ведется фото и видеосъемка. Фотографии (доступ к цифровому архиву) предоставляются бесплатно. В помещении тепло. Приходите нарядными и помните, что уличную обувь придется снять.
Детям до 1 года билеты не нужны.
Детям до 1 года билеты не нужны.
Где и когда?
Тула, Проспект Ленина, д. 22
4 января 2021, понедельник
10:30
4 января 2021, понедельник
17:30
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽