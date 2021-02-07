28 марта в ДКЖ покажут детский музыкальный спектакль московского театра «Перчатка» по мотивам сказок А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и «О попе и его работнике Балде» — «У Лукоморья...».





Спектакль отменен.

«Жадность, зависть -это грех, остальное - просто смех!» - - эта фраза стала главной мыслью нашего спектакля! Веселый калейдоскоп ярких, быстро меняющихся декораций, большие оригинальные куклы и интересный

реквизит, дизайнерские костюмы в стиле дымковской игрушки.

Весь спектакль насыщен юмором, музыкой, песнями, частушками и танцами! (Старые сказки на современный лад!). Приглашаем всей семьей - наш театр всем будет рад. Каждый здесь найдет свой клад(увлекательный квест до начала спектакля)!

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