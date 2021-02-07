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У Лукоморья

У Лукоморья

28 марта в ДКЖ покажут детский музыкальный спектакль московского театра «Перчатка» по мотивам сказок А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и «О попе и его работнике Балде» — «У Лукоморья...». 

 
Спектакль отменен.
 
«Жадность, зависть -это грех, остальное - просто смех!» - - эта фраза стала главной мыслью нашего спектакля! Веселый калейдоскоп ярких, быстро меняющихся декораций, большие оригинальные куклы и интересный
реквизит, дизайнерские костюмы в стиле дымковской игрушки.
 
Весь спектакль насыщен юмором, музыкой, песнями, частушками и танцами! (Старые сказки на современный лад!). Приглашаем всей семьей - наш театр всем будет рад. Каждый здесь найдет свой клад(увлекательный квест до начала спектакля)!
 
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Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
28 марта 2021, воскресенье
13:00
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Касса
Нрав
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Niletto
Купить билет
19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2600 ₽
Отель желаний
Купить билет
4 апреля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Тролль Гнет Ель
Купить билет
16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Мужчины по вызову
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29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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