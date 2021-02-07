У Лукоморья
28 марта в ДКЖ покажут детский музыкальный спектакль московского театра «Перчатка» по мотивам сказок А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и «О попе и его работнике Балде» — «У Лукоморья...».
Спектакль отменен.
«Жадность, зависть -это грех, остальное - просто смех!» - - эта фраза стала главной мыслью нашего спектакля! Веселый калейдоскоп ярких, быстро меняющихся декораций, большие оригинальные куклы и интересный
реквизит, дизайнерские костюмы в стиле дымковской игрушки.
Весь спектакль насыщен юмором, музыкой, песнями, частушками и танцами! (Старые сказки на современный лад!). Приглашаем всей семьей - наш театр всем будет рад. Каждый здесь найдет свой клад(увлекательный квест до начала спектакля)!
Скидки на коллективные заявки!
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
28 марта 2021, воскресенье
13:00
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-2600 ₽
4 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽