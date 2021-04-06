Сокровища пиратов
17 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» показ премьерного спектакля «Сокровища пиратов» по пьесе С. Дмитриева.
Кто из нас хоть однажды не мечтал найти клад? Вот и разбойники Билли и Джонни мечтают о сокровищах, которые когда-то в пещере на берегу моря зарыли пираты. Только вот у них лишь половина карты, на которой обозначен тайник с сокровищами. А вторая половина неожиданно
обнаруживается… в бродячем цирке. И братство цирковых артистов даёт разбойникам отпор!
Эта история о приключениях незадачливых разбойников наполнена тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в
напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.
Продолжительность: 1 час 15 мин. Режиссёр-постановщик: Светлана Соболева. Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость: 200-400 руб. Билеты можно купить в кассе театра и на сайте.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
17 апреля 2021, суббота
11:00
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽