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Школа волшебства Гарри Поттера

Школа волшебства Гарри Поттера

8 января во Дворце культуры железнодорожников Московский театр чудес покажет новогодний шоу-спектакль «Школа волшебства Гарри Поттера».

Зрителей ждут Маг Мороз и Снегурочка, невероятные приключения, удивительные чудеса и фокусы, обучение секретам волшебства, потрясающие трюки и спецэффекты.

Художественный руководитель Театра Чудес: заслуженный иллюзионист России Рафаэль Зотов.

 
Приходите всей семьёй! Смотрите! Удивляйтесь! Обучайтесь! Восхищайтесь!
 
 
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Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
8 января 2021, пятница
12:00
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8 января 2021, пятница
15:00
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Касса
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Сборная пешая экскурсия по историческому центру Тулы
1 января, понедельник 00:00
Школа волшебства Гарри Поттера
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8 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-800 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мастер и Маргарита
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8 февраля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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