Школа волшебства Гарри Поттера
8 января во Дворце культуры железнодорожников Московский театр чудес покажет новогодний шоу-спектакль «Школа волшебства Гарри Поттера».
Зрителей ждут Маг Мороз и Снегурочка, невероятные приключения, удивительные чудеса и фокусы, обучение секретам волшебства, потрясающие трюки и спецэффекты.
Художественный руководитель Театра Чудес: заслуженный иллюзионист России Рафаэль Зотов.
Приходите всей семьёй! Смотрите! Удивляйтесь! Обучайтесь! Восхищайтесь!
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
8 января 2021, пятница
12:00
8 января 2021, пятница
15:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 января, понедельник 00:00
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-800 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽