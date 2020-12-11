8 января во Дворце культуры железнодорожников Московский театр чудес покажет новогодний шоу-спектакль «Школа волшебства Гарри Поттера».

Зрителей ждут Маг Мороз и Снегурочка, невероятные приключения, удивительные чудеса и фокусы, обучение секретам волшебства, потрясающие трюки и спецэффекты.



Художественный руководитель Театра Чудес: заслуженный иллюзионист России Рафаэль Зотов.

Приходите всей семьёй! Смотрите! Удивляйтесь! Обучайтесь! Восхищайтесь!