Щелкунчик
6 января в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Щелкунчик». Самая новогодняя и рождественская сказка рассказывается доступным для малышей языком теневого театра, а занимательные игры ждут зрителей в сказочном Конфетенбурге.
Спектакль идет под чарующие звуки скрипки и фортепиано, исполняющих всем известное произведение великого Петра Ильича Чайковского.
Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.
Каждый бэби-спектакль уникален и создан специально для малышей. Он красивый и увлекательный. А музыкальное сопровождение специально подобрано для наилучшего восприятия детским слухом и звучит только в живую. Зрительный зал бэби-театра предполагает свободное размещение детей с родителями на мягких подушках.
Продолжительность мероприятий 60 минут. Спектакли проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На один показ приглашается не больше 20 человек.
Ведется фото и видеосъемка. Фотографии (доступ к цифровому архиву) предоставляются бесплатно. В помещении тепло. Приходите нарядными и помните, что уличную обувь придется снять.
Где и когда?
Тула, Проспект Ленина, д. 22
6 января 2021, среда
10:30
6 января 2021, среда
17:30
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽