6 января в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Щелкунчик». Самая новогодняя и рождественская сказка рассказывается доступным для малышей языком теневого театра, а занимательные игры ждут зрителей в сказочном Конфетенбурге.

Спектакль идет под чарующие звуки скрипки и фортепиано, исполняющих всем известное произведение великого Петра Ильича Чайковского.

Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.

Каждый бэби-спектакль уникален и создан специально для малышей. Он красивый и увлекательный. А музыкальное сопровождение специально подобрано для наилучшего восприятия детским слухом и звучит только в живую. Зрительный зал бэби-театра предполагает свободное размещение детей с родителями на мягких подушках.

Продолжительность мероприятий 60 минут. Спектакли проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На один показ приглашается не больше 20 человек.

Ведется фото и видеосъемка. Фотографии (доступ к цифровому архиву) предоставляются бесплатно. В помещении тепло. Приходите нарядными и помните, что уличную обувь придется снять.