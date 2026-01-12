«УК – это бизнес. Если тяжело, уходи с рынка»: Дмитрий Миляев предложил изменить требования к работе коммунальщиков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Итоги мощных снегопадов в Тульской области обсудили на оперативном совещании у губернатора. Тема жалоб на уборку снега в тульских дворах стала одной из ключевых. По словам докладчика — зампреда правительства Натальи Аникиной — за праздники управляющим компаниям и хозсубъектам за уборку снега выдано 3197 предписаний.

Проблема в том, что существующие лицензионные нормы не обязывают управляющие компании иметь собственную технику и штатных работников.

УК часто берут технику и людей в аренду. И это становится причиной неритмичной работы по уборке снега. В период снегопада привлеченную технику для уборки пришлось собирать экстренно. Губернатор назвал это «административными конвульсиями».

«Мы рапортовали, что у нас более 400 единиц техники привлекалось управляющими компаниями для работы на придомовых территориях. А если бы они были обеспечены своей собственной техникой и собственными ресурсами, эта техника могла бы работать в том числе на улицах городов, на общественных пространствах», - сказал губернатор.

Дмитрий Миляев предложил этот момент пересмотреть:

«Надо подумать, как менять организацию работы в управляющих компаниях».

Снег в жилых дворах обязаны убирать УК. Но несмотря на то, что это частные коммерческие структуры, жалобы за них получают и муниципалитеты, и регион. «Жители не разделяют управляющие компании и органы исполнительной власти. И весь негатив, касающийся работы управляющих организаций, в конечном счете попадает к нам. Необходимо перестраивать работу организаций, их обеспеченность техникой, ресурсами и людьми. Подходить к решению этих проблем нужно системно. Наша задача – минимизировать возникновение подобного рода ситуаций, чтобы вся последующая работа была более четкая, понятная и организованная. Люди не обязаны сами убирать снег», – сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона отметил, что УК — «это бизнес в руках конкретных людей», которые известны. И дал владельцам тульских управляющих компаний понятный сигнал:

«Управляющие компании осуществляют бизнес. Если он тяжелый, если он не приносит дохода — разворачивайся и уходи с этого рынка».

С 1 сентября 2026 года изменяется порядок лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, и тульское правительство направит свои предложения по изменению требований к УК для утверждения на федеральном уровне.