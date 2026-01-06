В оружейной столице определили победителей «Тульского зимнего трейла»

Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

5 января в лыжероллерном центре «Веденино» состоялся традиционный «Тульский зимний трейл». В забеге по природному рельефу приняли участие 300 любителей активного образа жизни из 21 региона страны.



Бегуны преодолели дистанции в 6 и 15 км. Самому юному участнику забега было 14 лет, а самому опытному – 71 год.



Победителями и призерами стали:



Дистанция 15 км

Мужчины:

Абсолютный победитель — Алексей Дорофеев.

2 место — Юрий Воробьев.

3 место — Андрей Осокин.

Женщины:

Абсолютный победитель — Александра Войтова.

2 место — Светлана Тарусина.

3 место — Кристина Юзупкина.

Дистанция 6 км

Мужчины:

1 место — Дмитрий Шувалов.

2 место — Андрей Апарин.

3 место — Дмитрий Ермаков.

Женщины: