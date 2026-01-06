В оружейной столице определили победителей «Тульского зимнего трейла»

5 января в лыжероллерном центре «Веденино» состоялся традиционный «Тульский зимний трейл». В забеге по природному рельефу приняли участие 300 любителей активного образа жизни из 21 региона страны.
Бегуны преодолели дистанции в 6 и 15 км. Самому юному участнику забега было 14 лет, а самому опытному – 71 год.
Победителями и призерами стали:
Мужчины:
- Абсолютный победитель — Алексей Дорофеев.
- 2 место — Юрий Воробьев.
- 3 место — Андрей Осокин.
Женщины:
- Абсолютный победитель — Александра Войтова.
- 2 место — Светлана Тарусина.
- 3 место — Кристина Юзупкина.
Мужчины:
- 1 место — Дмитрий Шувалов.
- 2 место — Андрей Апарин.
- 3 место — Дмитрий Ермаков.
Женщины:
- 1 место — Анна Арефьева.
- 2 место — Мария Дорохова.
- 3 место — Ирина Джобава.