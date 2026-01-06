  1. Моя Слобода
В оружейной столице определили победителей «Тульского зимнего трейла»

В забеге приняли участие 300 спортсменов.

Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

5 января в лыжероллерном центре «Веденино» состоялся традиционный «Тульский зимний трейл». В забеге по природному рельефу приняли участие 300 любителей активного образа жизни из 21 региона страны.

Бегуны преодолели дистанции в 6 и 15 км. Самому юному участнику забега было 14 лет, а самому опытному – 71 год.

io8f3kia14qvrx7q0d3g45w0g4wi8jd7.jpg


Победителями и призерами стали:
 

Дистанция 15 км

Мужчины: 

  • Абсолютный победитель — Алексей Дорофеев.
  • 2 место — Юрий Воробьев.
  • 3 место — Андрей Осокин.

Женщины:

  • Абсолютный победитель — Александра Войтова.
  • 2 место — Светлана Тарусина.
  • 3 место — Кристина Юзупкина.
Дистанция 6 км

Мужчины:

  • 1 место — Дмитрий Шувалов.
  • 2 место — Андрей Апарин.
  • 3 место — Дмитрий Ермаков.

Женщины:

  • 1 место — Анна Арефьева.
  • 2 место — Мария Дорохова.
  • 3 место — Ирина Джобава.

Автор:
сегодня, в 19:03 0
