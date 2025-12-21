  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле Дед Мороз и Снегурочка поднимутся на автовышке к окнам палаты маленьких пациентов областной больницы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле Дед Мороз и Снегурочка поднимутся на автовышке к окнам палаты маленьких пациентов областной больницы

В регионе пройдет акция для детей.

В Туле Дед Мороз и Снегурочка поднимутся на автовышке к окнам палаты маленьких пациентов областной больницы
Фото: Freepik.

Тульское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) проведет трогательную акцию «Десант Дедов Морозов». Добровольцы посетят детские больницы, чтобы создать атмосферу праздника и волшебства для юных пациентов.

Праздничная команда в составе Деда Мороза, Снегурочки и персонажей из мультсериала «Щенячий патруль» посетит

  • 22 декабря — Тульскую детскую областную клиническую больницу,
  • 23 декабря — Щекинскую районную больницу,
  • 25 декабря — Городскую клиническую больницу № 2,
  • 26 декабря — Алексинскую районную больницу № 1.

Дети получат подарки и поучаствуют в развлекательных программах от аниматоров. Особым моментом станет подъем Деда Мороза и Снегурочки на автовышке к окнам палаты юных пациентов областной больницы.

Акцию проведут студенты-спасатели ВСКС совместно с ГУ ТО «Управление противопожарной службы». Их цель — подарить детям надежду и радость в этот период.

Сюжет: Новый год-2026
Более 1100 человек стали участниками забега Дедов Морозов в Туле
Жизнь Тулы и области
Более 1100 человек стали участниками забега Дедов Морозов в Туле
вчера, в 15:01, 31 2829 1
Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану
Жизнь Тулы и области
Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану
вчера, в 10:30, 14 963 1
Где в Туле можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь?
Жизнь Тулы и области
Где в Туле можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь?
вчера, в 09:40, 29 1538 0
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Жизнь Тулы и области
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
20 декабря, в 21:00, 10 1106 1
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 17:07 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
акция Десант Дедов Морозов
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1532 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1155 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1100 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3563 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе М-4 в Тульской области в ДТП погиб водитель
На трассе М-4 в Тульской области в ДТП погиб водитель
Игрок команды по мини-футболу «Мехмаш» забил тысячный гол в карьере
Игрок команды по мини-футболу «Мехмаш» забил тысячный гол в карьере
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.