В Туле Дед Мороз и Снегурочка поднимутся на автовышке к окнам палаты маленьких пациентов областной больницы

В регионе пройдет акция для детей.

Фото: Freepik.

Тульское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) проведет трогательную акцию «Десант Дедов Морозов». Добровольцы посетят детские больницы, чтобы создать атмосферу праздника и волшебства для юных пациентов.

Праздничная команда в составе Деда Мороза, Снегурочки и персонажей из мультсериала «Щенячий патруль» посетит

22 декабря — Тульскую детскую областную клиническую больницу,

23 декабря — Щекинскую районную больницу,

25 декабря — Городскую клиническую больницу № 2,

26 декабря — Алексинскую районную больницу № 1.

Дети получат подарки и поучаствуют в развлекательных программах от аниматоров. Особым моментом станет подъем Деда Мороза и Снегурочки на автовышке к окнам палаты юных пациентов областной больницы.

Акцию проведут студенты-спасатели ВСКС совместно с ГУ ТО «Управление противопожарной службы». Их цель — подарить детям надежду и радость в этот период.