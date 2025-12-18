  1. Моя Слобода
В Туле с 19 декабря запустят движение по улице Пушкинской

На участке завершили ремонт.

Фото администрации Тулы.

С 19 декабря в Туле откроется движение по улице Пушкинской от улицы Пирогова до улицы Глеба Успенского, сообщили в администрации города. 

Специалисты завершили работы по ремонту коммуникаций на этом участке. 

 

 

 

сегодня, в 13:02 +1
