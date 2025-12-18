В Туле с 19 декабря запустят движение по улице Пушкинской

С 19 декабря в Туле откроется движение по улице Пушкинской от улицы Пирогова до улицы Глеба Успенского, сообщили в администрации города.
Специалисты завершили работы по ремонту коммуникаций на этом участке.
