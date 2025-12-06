Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме

Туляка Даниила Волчкова, который лишился квартиры и денег по «долинской схеме», пригласили на круглый стол в Госдуму. Об этом он рассказал редакции Myslo.

По словам мужчины, в мероприятии примут участие пять человек, у которых схожая проблема. Формат — рассказать свою историю за три минуты. По итогам встречи будут собраны инициативы и предложения. Певица Лариса Долина тоже там будет присутствовать.

Напомним, в прошлом году Даниил приобрел у пенсионерки квартиру на улице Костычева в Туле за 1 млн 600 тысяч рублей. Деньги положили на банковский аккредитив, как положено оформили сделку. Пожилая продавец освободила жилплощадь, после чего обратилась с заявлением в полицию: мол, ее развели мошенники, которым она перевела личные средства.

И только после этого пенсионерка забрала в банке деньги Даниила, а потом пошла с иском в суд с требованием вернуть квартиру назад. Суд встал на ее сторону. За год разбирательств 1 млн 600 тысяч она Даниилу так и не вернула — говорят, потратила.

Даниил уверен: с бабушкой и ее родней должна разбираться полиция. Он обратился с заявлением о мошенничестве. Полиция уже начала проверку.

