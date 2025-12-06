  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме

Мероприятие состоится 16 декабря.

Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме

Туляка Даниила Волчкова, который лишился квартиры и денег по «долинской схеме», пригласили на круглый стол в Госдуму. Об этом он рассказал редакции Myslo. 

По словам мужчины, в мероприятии примут участие пять человек, у которых схожая проблема. Формат — рассказать свою историю за три минуты. По итогам встречи будут собраны инициативы и предложения. Певица Лариса Долина тоже там будет присутствовать. 

Напомним, в прошлом году Даниил приобрел у пенсионерки квартиру на улице Костычева в Туле за 1 млн 600 тысяч рублей. Деньги положили на банковский аккредитив, как положено оформили сделку. Пожилая продавец освободила жилплощадь, после чего обратилась с заявлением в полицию: мол, ее развели мошенники, которым она перевела личные средства.

И только после этого пенсионерка забрала в банке деньги Даниила, а потом пошла с иском в суд с требованием вернуть квартиру назад. Суд встал на ее сторону. За год разбирательств 1 млн 600 тысяч она Даниилу так и не вернула — говорят, потратила.

Даниил уверен: с бабушкой и ее родней должна разбираться полиция. Он обратился с заявлением о мошенничестве. Полиция уже начала проверку.

Подробно об этой истории читайте в нашей статье по ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
эффект Долиной
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
сегодня, в 09:00, 86 589 3
Минцифры отменит вход на «Госуслуги» с помощью СМС
Мир
Минцифры отменит вход на «Госуслуги» с помощью СМС
вчера, в 22:00, 58 1544 -25
Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»
Жизнь Тулы и области
Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»
сегодня, в 09:30, 25 1687 0
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
Жизнь Тулы и области
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
сегодня, в 11:34, 22 518 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волейбольная «Тулица» проиграла саратовскому «Протону»
Волейбольная «Тулица» проиграла саратовскому «Протону»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.