Полиция начала проверку по заявлению туляка, который лишился квартиры и денег по «долинской схеме»

В ОП «Привокзальный» начата проверка по заявлению туляка Даниила Волчкова. В прошлом году мужчина приобрел у пенсионерки квартиру на улице Костычева в Туле за 1 млн 600 тысяч рублей. Деньги положили на банковский аккредитив, как положено оформили сделку. Пожилая продавец освободила жилплощадь, после чего обратилась с заявлением в полицию: мол, ее развели мошенники, которым она перевела личные средства.

И только после этого пенсионерка забрала в банке деньги Даниила, а потом пошла с иском в суд с требованием вернуть квартиру назад. Суд встал на ее сторону. За год разбирательств 1 млн 600 тысяч она Даниилу так и не вернула — говорят, потратила.

Даниил уверен: с бабушкой и ее родней должна разбираться полиция. Он обратился с заявлением о мошенничестве.

Как стало известно Myslo, полиция начала проверку. Оперативники уже запросили копии платежек и другие документы по аккредитиву.

В УМВД по Тульской области информацию Myslo подтвердили:

— В ОП «Привокзальный» проводится проверка по заявлению мужчины о мошеннических действиях. Идут оперативные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.