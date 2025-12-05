  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Полиция начала проверку по заявлению туляка, который лишился квартиры и денег по «долинской схеме» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Полиция начала проверку по заявлению туляка, который лишился квартиры и денег по «долинской схеме»

Даниил Волчков требует привлечь пенсионерку-продавца квартиры к уголовной ответственности за мошенничество.

Полиция начала проверку по заявлению туляка, который лишился квартиры и денег по «долинской схеме»

В ОП «Привокзальный» начата проверка по заявлению туляка Даниила Волчкова. В прошлом году мужчина приобрел у пенсионерки квартиру на улице Костычева в Туле за 1 млн 600 тысяч рублей. Деньги положили на банковский аккредитив, как положено оформили сделку. Пожилая продавец освободила жилплощадь, после чего обратилась с заявлением в полицию: мол, ее развели мошенники, которым она перевела личные средства.

И только после этого пенсионерка забрала в банке деньги Даниила, а потом пошла с иском в суд с требованием вернуть квартиру назад. Суд встал на ее сторону. За год разбирательств 1 млн 600 тысяч она Даниилу так и не вернула — говорят, потратила.

Даниил уверен: с бабушкой и ее родней должна разбираться полиция. Он обратился с заявлением о мошенничестве. 

Как стало известно Myslo, полиция начала проверку. Оперативники уже запросили копии платежек и другие документы по аккредитиву.

В УМВД по Тульской области информацию Myslo подтвердили:

— В ОП «Привокзальный» проводится проверка по заявлению мужчины о мошеннических действиях. Идут оперативные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:22 +7
Другие статьи по темам
Событие
мошенничество квартира
Место
Тула
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
Жизнь Тулы и области
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
сегодня, в 09:10, 103 2588 -2
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег, туман и до +3
сегодня, в 07:00, 94 1125 3
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
Жизнь Тулы и области
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
сегодня, в 08:48, 59 3849 0
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
Жизнь Тулы и области
Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»
вчера, в 15:51, 105 3146 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Почта России опубликовала график доставки пенсий и соцвыплат в декабре и январе
Почта России опубликовала график доставки пенсий и соцвыплат в декабре и январе
В Тульской области установили дополнительные пункты оповещения
В Тульской области установили дополнительные пункты оповещения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.