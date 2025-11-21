В Тульской области в 2026 году вырастет стоимость патентов для мигрантов

За разрешительное свидетельство придется заплатить уже 25 тысяч рублей.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В 2026 году в Тульской области стоимость патента для граждан ближнего зарубежья поднимут до 25 тысяч рублей. Сейчас его стоимость составляет 11 200 рублей. Об этом ранее сообщал губернатор Дмитрий Миляев.

Кроме того, работники, прибывающие по программе переселения, должны будут иметь высшее образование и стаж работы по востребованной в регионе специальности не менее двух лет.

Глава региона также подписал указ, на основании которого иностранцы не смогут работать по патенту по направлениям:

производство детского питания и диетических пищевых продуктов;

предоставление продуктов питания и напитков;

в парикмахерских и салонах красоты;

торговля алкоголем и табаком;

косметическими товарами и товарами личной гигиены;

деятельность транспорта и перевозка пассажиров;

трудоустройство и подбор персонала;

деятельность охранных служб.

Сейчас в Тульской области приток иностранцев сократили в 3 раза благодаря повышению квалификационных требований к приезжим работникам.



