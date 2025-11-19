Ребенок упал с 4-метровой высоты в затопленный подвал жилого дома

Фото Дмитрия Дзюбина.

Шаг в сторону — и ты под землей

В тот вечер пятиклассник Владик Карпенко пошел провожать домой своего младшего приятеля Ярослава. Было около пяти вечера. Мальчик побежал в квартиру — спросить у мамы разрешения пригласить друга в гости, а Влад остался в подъезде.

Дом, где живет семья Ярика, — небольшая одноподъездная сталинка. Под лестницей, ведущей на второй этаж, — темный закоулок.

Влад сделал шаг в сторону — и улетел под землю!

— Я была дома, когда пришел младший сын и спросил, можно ли к нам Владик в гости зайдет, — рассказала Myslo Мария Кальницкая. — И вдруг откуда-то из подъезда услышала глухие крики: «Тётя Маша! Помогите!» Сразу поняла, что ребенок провалился в проклятый открытый люк в подъезде. Схватила телефон, включила фонарик: мальчик стоял по пояс в воде в глубочайшем подвале! Как потом нам рассказали в МЧС, там глубина четыре метра! Еще и отопление течет — подвал был затоплен водой. Слава богу, что в подполье был не кипяток; вода, видимо, успела остыть.

На шум выскочили соседи. Ребенка пытались вытащить — но как? Глубина огромная, схватиться не за что. Кто-то притащил собачий поводок, чтобы вызволить мальчика, но затея оказалась невыполнимой. Лестница тоже оказалась коротковата. Вызвали МЧС.

— Все приехали: и спасатели, и скорая, и полицейские, — говорит Мария. — К тому моменту ребенок был в воде уже более 40 минут! Конечно, он был страшно напуган. Спасатели привезли с собой длинную лестницу, с ее помощью забрались в подвал и достали ребенка.

Фото с места происшествия.

Мама Владика до сих пор не может оправиться от шока:

Наталья Ломова — В тот день я ждала Владика домой к пяти часам, но он все не шел. Было начало шестого; я набрала его номер — телефон был отключен. Я занервничала. И тут мне позвонили из полиции, сказали, мол, ваш ребенок упал в открытый люк, приходите за ним. Я в чем была помчалась.

К моменту прихода мамы мальчика уже отогрели, переодели, его осматривали врачи скорой. Владик никак не мог успокоиться, плакал, его трясло.

— В скорой сказали, что мальчик родился в рубашке, — не получил серьезных травм, голову не разбил. И это на самом деле удивительно: упасть с высоты 4 метров и ничего не сломать! Сотрудники МЧС тоже были удивлены, обнаружив в подвале живого и почти невредимого ребенка.

Соседи: коммунальщики бездействовали

По словам жителей дома на Индустриальной улице, они не раз обращались в свою УК «Эверест» по поводу порыва отопления: по утрам их подъезд напоминал баню! Обращались в УК и с просьбой закрыть люк.

— Крышка люка не просто была не закрыта, она упала в подвал буквально за два дня до происшествия, — рассказала Myslo одна из жительниц дома. — Соседка написала заявление в управляющую компанию, но никто так и не пришел.

Уже после происшествия с ребенком представители УК приехали на место. Откачали воду из подвала, а на место утонувшей крышки люка пристроили новую. И даже замок повесили.

«Идите мириться с управляшкой!»

ЧП, о котором мы рассказываем, случилось месяц назад, 23 октября. По словам мамы Владика, до сих пор представители УК семье даже не позвонили. А полиция меж тем сообщила потерпевшим, что в действиях коммунальщиков нет признаков ни преступления, ни правонарушения.

— Удивляюсь такому отношению! Прошел месяц. Нас не вызывали ни в полицию, ни в СК. Мы только посетили эксперта. А на днях выяснилось, что никакого дела возбуждать никто не будет: якобы не нашли признаков преступления, — говорит Ломова.

А инспектор, который прислала нам это «замечательное» письмо, сказала мне: мол, вам нужно обратиться в УК и пойти с ними на мировую. Они компенсируют вам стоимость утопленного телефона мальчика и моральный вред. Но я не поняла, почему мы должны ходить в УК сами и предлагать им мировую? «Наверное, им стыдно, вот они сами и не звонят», — сказала мне инспектор.

— А разве это не подсудное дело? — негодует Наталья. — Получается, если мой сын не погиб и не покалечился, можно никого и не наказывать? УК должна исполнять свои обязанности.

По словам Натальи, после происшествия эксперты обнаружили у ее сына синяк на ноге — ушиб. Спустя время нога отекала — они обращались к педиатру по месту жительства. Кроме того, ребенок испытал шок от происшествия.

Myslo запросил комментарий у представителей УК «Эверест».

— Такой люк, как в этом доме, не должен запираться на ключ — закон этого не требует. Люк находится не на проходе, а в подлестничном пространстве, — сообщила гендиректор УК «Эверест» Тигрануи Гарниковна Никитина. — На момент происшествия, со слов экстренных служб, крышка люка плавала в подвале, так же как и лестница, ведущая в подвал. Никто не знает, в какой момент была снята эта крышка. Возможно, жители накануне сами сняли эту крышку, или сам ребенок ее убрал. Могло быть и так, что мальчик сам полез в люк по лестнице, но сорвался. Иначе чем объяснить, что он получил только ушиб, упав с 4-метровой высоты?

В пресс-службе УМВД России по Тульской области пояснили, что решение, принятое по материалу, является промежуточным. Правоохранителям необходимо дождаться заключения экспертизы, которая установит степень вреда, причиненного здоровью мальчика. После этого материалы будут направлены в следственные органы для юридической оценки и принятия процессуального решения.