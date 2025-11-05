  1. Моя Слобода
Фиктивные браки и больше 3 млн ущерба: в Туле матери участников СВО подали в суд на «чёрную вдову»

Женщины написали заявления в полицию и прокуратуру. Они намерены добиваться признания браков, заключённых их сыновьями, недействительными.

Кадр из видео телеканала НТВ

В Туле разгорается скандал вокруг 40-летней Екатерины Морозовой, которую матери участников СВО называют «чёрной вдовой». Сюжет об этой истории вышел в программе «Человек в праве» на телеканале НТВ.

Уроженец Тульской области Денис Рыков взял в жёны Екатерину незадолго до заключения контракта с Минобороны РФ. Вскоре молодой супруг погиб в зоне СВО, а с его банковского счёта исчезло 2,5 млн рублей. Мать погибшего Наталья Рыкова уверена, что деньги похитила Екатерина, из корыстных побуждений убедившая его вступить в брак.

Впрочем, горевала вдова недолго – со своим вторым мужем она познакомилась на похоронах Дениса. На следующий день после регистрации брака Влад Морозов отправился в зону СВО, и вот уже на протяжении двух недель не выходит на связь.

Мама бойца Татьяна обнаружила, что в день пропажи сына с его карты была снята крупная сумма денег. Татьяна верит, что Влад скоро выйдет на связь, а Екатерина, судя по всему, ждет похоронку, рассчитывая на крупные «гробовые» выплаты.

Со съёмочной группой «НТВ» Екатерина общаться не стала – устроила потасовку на лестничной клетке, а затем заперлась в квартире.

Татьяна и Наталья называют Екатерину «чёрной вдовой» и уверены, что она, будучи хорошим психологом, обманом вынудила мужчин пойти с ней в ЗАГС. Женщины обратились в полицию и прокуратуру. Они намерены через суд признать оба брака фиктивными – если им это удастся, Екатерине придётся вернуть все деньги.

сегодня, в 18:32 +2
Событие
фиктивный брак деньги мошенничество участники СВО
Место
Тула
