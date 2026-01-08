Тулякам расскажут, как жили крупные тульские заводы в СССР

Авторская лекция Владимира Щербакова «Вклад тульских предприятий в благоустройство советской Тулы» состоится 17 января в 15.00 в Краеведческом музее.

Встреча с краеведом Владимиром Щербаковым пройдет в пространстве выставки «Тульское — значит отличное!», посвященной роли промышленных предприятий в развитии Тулы.

Во время СССР крупные предприятия становились градообразующими. В их числе, Тульский комбайновый завод, завод имени С. М. Кирова — сейчас Тульский патронный завод, Машиностроительный завод «Штамп», Новотульский металлургический завод — Тулачермет, Косогорский металлургический завод и многие другие.

У предприятий были подшефные детские сады, городские территории — скверы, площади, парки, пионерские лагеря и так далее. Кроме этого работники предприятий принимали активное участие в общегородских стройках и субботниках.

Владимир Щербаков расскажет о том времени. Погрузиться в эпоху помогут уникальные фотоснимки 1950-80-х годов из коллекции краеведа.

Вход свободный. 12+

Адрес музея: Тула, ул. Советская, 68.

