  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Тулякам расскажут, как жили крупные тульские заводы в СССР - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулякам расскажут, как жили крупные тульские заводы в СССР

Авторская лекция Владимира Щербакова «Вклад тульских предприятий в благоустройство советской Тулы» состоится 17 января в 15.00 в Краеведческом музее.

Тулякам расскажут, как жили крупные тульские заводы в СССР

Встреча с краеведом Владимиром Щербаковым пройдет в пространстве выставки «Тульское — значит отличное!», посвященной роли промышленных предприятий в развитии Тулы. 

Во время СССР крупные предприятия становились градообразующими. В их числе, Тульский комбайновый завод, завод имени С. М. Кирова — сейчас Тульский патронный завод, Машиностроительный завод «Штамп», Новотульский металлургический завод — Тулачермет, Косогорский металлургический завод и многие другие. 

У предприятий были подшефные детские сады, городские территории — скверы, площади, парки, пионерские лагеря и так далее. Кроме этого работники предприятий принимали активное участие в общегородских стройках и субботниках.

Владимир Щербаков расскажет о том времени. Погрузиться в эпоху помогут уникальные фотоснимки 1950-80-х годов из коллекции краеведа. 

Вход свободный. 12+
Адрес музея: Тула, ул. Советская, 68.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 22:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
выставка краеведение
Люди
Владимир Щербаков
Место
Тула Тульский областной краеведческий музей
Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Снегопад работает быстрее нас. Надо брать пример с природы»
сегодня, в 16:29, 83 2078 -12
Погода в Туле 8 января: сильный снег и ледяной дождь
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 января: сильный снег и ледяной дождь
сегодня, в 09:00, 260 3041 3
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний
Жизнь Тулы и области
«Дворы не чищены, с коляской не пройти!» — туляки жалуются на плохую работу управляющих компаний
сегодня, в 13:03, 74 2154 0
По магистральным улицам Тулы пройдут большие колонны снегоуборочной техники
Жизнь Тулы и области
По магистральным улицам Тулы пройдут большие колонны снегоуборочной техники
сегодня, в 17:20, 62 1662 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ночью в Тульской области пройдёт ледяной дождь
Ночью в Тульской области пройдёт ледяной дождь
Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина выиграла Всероссийские соревнования
Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина выиграла Всероссийские соревнования
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.