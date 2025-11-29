  1. Моя Слобода
В Туле открылась выставка, посвященная швейному мастерству и модной индустрии

В Доме Крафта состоялось открытие выставки «Между строчками. Швейное мастерство и модная индустрия в Туле 1970–1990-х».

Экспозиция посвящена истории тульского Дома моделей, который в 1970–1990-х годах располагался на улице Колетвинова. В прошлом веке он был центром моды и стиля не только для города, но и для всей области.

На выставке представлены фотографии, документы и видеоматериалы, позволяющие гостям окунуться в атмосферу того времени. Также здесь можно увидеть красивые модели одежды и ткани, использовавшиеся для их создания, познакомиться с технологиями производства.

Выставка продлится до 24 мая 2026 года. 

Большой репортаж читайте на сайте Myslo чуть позже.

Фотограф
сегодня, в 20:29 +1
