«Не было ничего подозрительного»: в суде допросили риелтора пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»

Мужчина уверяет: если бы он заметил что-то странное в поведении продавца квартиры, непременно пошел бы в полицию.

Фото Артема Жильцова.

В Центральном суде рассматривают дело о купле-продаже квартиры, проданной «по схеме Долиной». Myslo рассказывал эту историю здесь. Тульская пенсионерка продала молодой семье «однушку» на ул. Н. Руднева почти за 3 млн рублей, а потом потребовала жилье назад. Денег вернуть не обещала: она якобы перевела их мошенникам.

— Мы полностью добросовестные покупатели. Но теперь мы платим ипотеку, а продавец хочет вернуть себе жилье, а денег у нее уже нет. Втихую подала на нас иск, а сама продолжала с нами общаться! А когда я узнала о суде, сказала мне, что я должна ее пожалеть, — рассказала Myslo покупательница квартиры Мария Штерн.

Также в суде допросили работника агентства недвижимости, который помогал Людмиле К. продать ее «однушку».

«Я оказывал Людмиле К. риелторские услуги по продаже квартиры. Она сказала, что ей есть куда переезжать и заявила — к мужчине. Я общался только с ней. В ее действиях не было никаких странностей: она твердо хотела продать эту квартиру. Я разместил на нескольких площадках объявление о продаже и полностью сопровождал сделку.

На здоровье она не жаловалась. Переносов сделки не было. В переписках можно найти информацию, что дочь отдала ей внучек и она приедет позже на одну из встреч.

В банке поведение было самое стандартное. Сделка заключалась безо всяких подозрительных действий. Сделка электронная с безопасной системой расчета сбербанка.

После сделки я уточнил, пришли ли деньги, попросил оставить отзыв о себе.

Через 2 недели приблизительно со мной связались следователи: сказали, что пенсионерка передала деньги мошенникам.

Она рассказала, что ей звонили в «Ватсапе» по видеосвязи. За спиной у звонившего был портрет Президента.

Звонивший заявил, что ловит опасного преступника и нужно срочно продать квартиру, а деньги перевести на безопасный счет».