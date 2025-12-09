  1. Моя Слобода
  «Не было ничего подозрительного»: в суде допросили риелтора пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»
«Не было ничего подозрительного»: в суде допросили риелтора пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»

Мужчина уверяет: если бы он заметил что-то странное в поведении продавца квартиры, непременно пошел бы в полицию.

Фото Артема Жильцова.

В Центральном суде рассматривают дело о купле-продаже квартиры, проданной «по схеме Долиной». Myslo рассказывал эту историю здесь. Тульская пенсионерка продала молодой семье «однушку» на ул. Н. Руднева почти за 3 млн рублей, а потом потребовала жилье назад. Денег вернуть не обещала: она якобы перевела их мошенникам.

— Мы полностью добросовестные покупатели. Но теперь мы платим ипотеку, а продавец хочет вернуть себе жилье, а денег у нее уже нет. Втихую подала на нас иск, а сама продолжала с нами общаться! А когда я узнала о суде, сказала мне, что я должна ее пожалеть, — рассказала Myslo покупательница квартиры Мария Штерн.

Также в суде допросили работника агентства недвижимости, который помогал Людмиле К. продать ее «однушку».

«Я оказывал Людмиле К. риелторские услуги по продаже квартиры. Она сказала, что ей есть куда переезжать и заявила — к мужчине. Я общался только с ней. В ее действиях не было никаких странностей: она твердо хотела продать эту квартиру. Я разместил на нескольких площадках объявление о продаже и полностью сопровождал сделку.

На здоровье она не жаловалась. Переносов сделки не было. В переписках можно найти информацию, что дочь отдала ей внучек и она приедет позже на одну из встреч.

В банке поведение было самое стандартное. Сделка заключалась безо всяких подозрительных действий. Сделка электронная с безопасной системой расчета сбербанка.

После сделки я уточнил, пришли ли деньги, попросил оставить отзыв о себе.

Через 2 недели приблизительно со мной связались следователи: сказали, что пенсионерка передала деньги мошенникам.

Она рассказала, что ей звонили в «Ватсапе» по видеосвязи. За спиной у звонившего был портрет Президента. 

Звонивший заявил, что ловит опасного преступника и нужно срочно продать квартиру, а деньги перевести на безопасный счет».

Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
9 декабря, в 17:48, 39 8601 2
Пенсионерка из Тулы, которая хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», уже дважды переводила мошенникам деньги
Пенсионерка из Тулы, которая хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», уже дважды переводила мошенникам деньги
9 декабря, в 15:45, 37 7099 1
«Доверчивость — не значит психическое расстройство»: адвокат покупателя настаивает на экспертизе для продавца квартиры
«Доверчивость — не значит психическое расстройство»: адвокат покупателя настаивает на экспертизе для продавца квартиры
9 декабря, в 12:58, 45 4599 1
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка
9 декабря, в 12:54, 87 5744 2
Звезда скетч-шоу «Даешь, молодежь!» Михаил Башкатов стал учителем в тульской школе
Звезда скетч-шоу «Даешь, молодежь!» Михаил Башкатов стал учителем в тульской школе
В Туле мужчина на Lada Priora снес пенсионерку на Лейтейзена
В Туле мужчина на Lada Priora снес пенсионерку на Лейтейзена
