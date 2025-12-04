  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель Mercedes решил, что ему не место в очереди на светофоре - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель Mercedes решил, что ему не место в очереди на светофоре

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В Туле водитель Mercedes решил, что ему не место в очереди на светофоре

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое перед перекрестком ул. Демонстрации и ул. Халтурина. На записи видно, как водитель белого Mercedes CLA200 нарушил правила дорожного движения.

«Резкий разгон на зелёный сигнал по встречке», — прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Припаркованный автомобиль перекрыл движение трамваев по ул. Коминтерна
Дежурная часть
Припаркованный автомобиль перекрыл движение трамваев по ул. Коминтерна
сегодня, в 21:21, 13 506 3
На ул. Сойфера невнимательный водитель перекрыл дорогу пешеходам
Дежурная часть
На ул. Сойфера невнимательный водитель перекрыл дорогу пешеходам
сегодня, в 18:30, 22 628 1
Не все водители знают, как поворачивать на ул. Н. Руднева
Дежурная часть
Не все водители знают, как поворачивать на ул. Н. Руднева
вчера, в 20:01, 34 2637 1
В центре Тулы водитель проехал так, как ему захотелось
Дежурная часть
В центре Тулы водитель проехал так, как ему захотелось
вчера, в 14:00, 7 1873 -1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
4 декабря, в 20:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Только 19% туляков могут позволить купить себе новый автомобиль
Жизнь Тулы и области
Только 19% туляков могут позволить купить себе новый автомобиль
сегодня, в 16:52, 158 1786 -2
Выбор читателей Myslo: выбираем лучший супермаркет
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: выбираем лучший супермаркет
сегодня, в 17:05, 62 1402 1
В Тульской области дети смогут задать вопрос губернатору Дмитрию Миляеву
Жизнь Тулы и области
В Тульской области дети смогут задать вопрос губернатору Дмитрию Миляеву
сегодня, в 11:11, 59 1065 -15
На «Госуслуги» только через МАХ? Проверили, так ли это
Жизнь Тулы и области
На «Госуслуги» только через МАХ? Проверили, так ли это
сегодня, в 17:31, 49 1775 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Прокуратура нашла нарушения в работе гипсового завода в Новомосковске
Прокуратура нашла нарушения в работе гипсового завода в Новомосковске
Щекинское ПХ «Лазаревское» подтвердило суду готовность цеха к работе
Щекинское ПХ «Лазаревское» подтвердило суду готовность цеха к работе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.