  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Нашел более 100 трупов птиц на участке»: житель Тульской области взыскал 320 тысяч за гибель кур и гусей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Нашел более 100 трупов птиц на участке»: житель Тульской области взыскал 320 тысяч за гибель кур и гусей

Птиц задавили соседские охотничьи собаки. В суде стороны пошли на мировую.

«Нашел более 100 трупов птиц на участке»: житель Тульской области взыскал 320 тысяч за гибель кур и гусей
Фото из архива Myslo.

В Ленинский районный суд поступил иск от местного жителя к его соседу: истец требовал компенсировать ущерб, причинённый гибелью его домашней птицы.

Заявитель сообщил, что на своем земельном участке разводит гусей, кур и индоуток. 1 августа и 21 августа 2025 года, он приезжал на участок и обнаружил в общей сложности более сотни погибших птиц, разбросанных по территории.

Истец полагал, что причиной их гибели стали две охотничьи собаки, принадлежащие его соседу. Ущерб он оценил в сумму около миллиона рублей.

20 ноября в ходе судебного заседания стороны пришли к мировому соглашению. Сосед обещал выплатить истцу 320 тысяч рублей в качестве компенсации за погибшую птицу. При этом каждая сторона должна оплатить свои судебные расходы самостоятельно.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Событие
суд птица
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
вчера, в 12:19, 133 1493 -7
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
вчера, в 10:37, 72 2515 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
вчера, в 15:32, 55 1153 1
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
вчера, в 07:00, 135 2408 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель Mercedes перекрыл дорогу пешеходам
В Туле водитель Mercedes перекрыл дорогу пешеходам
На Зареченском мосту меняют деформационные швы
На Зареченском мосту меняют деформационные швы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.