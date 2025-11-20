«Нашел более 100 трупов птиц на участке»: житель Тульской области взыскал 320 тысяч за гибель кур и гусей

Фото из архива Myslo.

В Ленинский районный суд поступил иск от местного жителя к его соседу: истец требовал компенсировать ущерб, причинённый гибелью его домашней птицы.

Заявитель сообщил, что на своем земельном участке разводит гусей, кур и индоуток. 1 августа и 21 августа 2025 года, он приезжал на участок и обнаружил в общей сложности более сотни погибших птиц, разбросанных по территории.

Истец полагал, что причиной их гибели стали две охотничьи собаки, принадлежащие его соседу. Ущерб он оценил в сумму около миллиона рублей.

20 ноября в ходе судебного заседания стороны пришли к мировому соглашению. Сосед обещал выплатить истцу 320 тысяч рублей в качестве компенсации за погибшую птицу. При этом каждая сторона должна оплатить свои судебные расходы самостоятельно.