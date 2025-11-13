В Туле водитель мчал по встречке и требовал, чтобы ему уступили

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Набережная Дрейера. На записи видно, как водитель кроссовера Suzuki Grand Vitara едет по встречной полосе, игнорируя сплошную линию разметки.

«На набережной Дрейера попался вот такой вот индивид, который передвигается в своем выдуманном мире, где у него, оказывается, вся Дрейера — это одностороннее движение. Не глядя ни на знаки, ни на разметку! Ехал, да ещё ручонками своими мельницу всем показывал! И таки дальше также и поехал! Времени уж сколько прошло с момента организации там движения, а всё равно /прекрасные люди/ попадаются!», — возмутился автор кадров.

