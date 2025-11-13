  1. Моя Слобода
В Туле водитель мчал по встречке и требовал, чтобы ему уступили

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Набережная Дрейера. На записи видно, как водитель кроссовера Suzuki Grand Vitara едет по встречной полосе, игнорируя сплошную линию разметки.

«На набережной Дрейера попался вот такой вот индивид, который передвигается в своем выдуманном мире, где у него, оказывается, вся Дрейера — это одностороннее движение. Не глядя ни на знаки, ни на разметку! Ехал, да ещё ручонками своими мельницу всем показывал! И таки дальше также и поехал! Времени уж сколько прошло с момента организации там движения, а всё равно /прекрасные люди/ попадаются!», — возмутился автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
