Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи

Владелец квартиры, в которой случилось ЧП, скорее всего, сам решил отремонтировать газовое оборудование.

По данным Myslo, правоохранительные органы допрашивают предполагаемого виновника ЧП в Куркино. Как мы писали ранее, взрыв газа произошел в квартире на первом этаже.

По словам очевидцев, именно там житель утром пытался сам ремонтировать или устанавливать газовое оборудование.

— Собственников той квартиры у нас никто толком не знает, они только недавно купили квартиру и делали там ремонт. Соседи слышали, как работы там проводились примерно с 4 утра. В какой-то момент стало очень сильно пахнуть газом. Соседка с третьего этажа даже вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом.

Соседи вызвали газовую службу. Специалисты приехали и долго стучали ему в дверь. Он не открывал, говорил, что плохо выглядит, в этот момент произошел взрыв.

Этот мужчина, видимо, сам не понял, что случилось: выскочил в окно и бегал по улице босиком.

Удивительно, но в квартире, в которой прогремел взрыв, уцелели стены, хотя вокруг все буквально сложилось как карточный домик. Сам мужчина не пострадал.

UPD: решается вопрос об избрании меры пресечения для 37-летнего жителя квартиры на первом этаже пострадавшего дома.

Напомним, ЧП произошло утром 8 ноября на ул. Ленина, 10 в Куркино. В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.

Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.