Звездный калейдоскоп: кто споет тулякам в новогоднюю ночь

Телеканалы приглашают всех окунуться в атмосферу настоящего праздника, который объединит за одним большим столом родных и близких.

Звездный калейдоскоп: кто споет тулякам в новогоднюю ночь
Фото предоставлены телеканалами Россия 1, Первый канал, НТВ и ТНТ.

Новогодняя программа подарит сказку каждому зрителю!

Отснят новогодний музыкальный фильм для Первого канала «Хозяйка нейросети» (12+). Его покажут 30 декабря в 23.59.

1 канал 1.JPG
Кадры со съемок новогоднего фильма «Хозяйка нейросети». В центре – Ваня Дмитриенко.

В съемках участвовали: Валя Карнавал, Зиверт, Прохор Шаляпин, Надежда Кадышева с сыном Григорием, Ваня Дмитриенко, Лев Зулькарнаев, группы Ay Yola, «Моя Мишель», Слава Бустер, Toxi$, Beautiful Boys и другие. Хозяйку нейросети играет Зиверт, ее героиня хочет жить, как все мы, иметь семью и празд­новать важные даты.

1 канал.JPG

Помочь ей может только хакер и стример Данила (Лев Зулькарнаев). В канун Нового года Данила окажется в мире нейросети, а ее хозяйка — в мире людей.

В ночь с 31 декабря на 1 января артисты выступят в программе «Новогодняя ночь на Первом» (16+).

 

После новогоднего обращения Президента России и боя курантов зрителей телеканада Россия 1 ждет легендарный «Новогодний огонёк» (16+) — живая история, которая пишется более полувека. Праздничная студия превратится в уютную, сверкающую огнями новогоднюю гостиную. Каждый год в эфире — любимые артисты, живой звук оркестра, душевные беседы за столом, искренние поздравления, зимние и уютные декорации. Все это сделает новогоднюю ночь еще более волшебной. А создавать праздник будут телеведущие — Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев. 


Игорь Николаев и Люся Чеботина.

Особый сюрприз — яркие и неожиданные музыкальные дуэты: Сергей Лазарев появится на сцене со своей 7-летней дочкой Аней, Люся Чеботина и Игорь Николаев исполнят незабываемый хит «Дельфин и русалка», а Гоша Куценко и Анастасия Малькова-Макеева споют «Вернисаж». Также на сцене появится блестящий дуэт Николая Баскова и Николая Цискаридзе. И это еще не все дуэты новогоднего праздника: Григорий Лепс и SHAMAN, Ани Лорак и Игорь Крутой, Нонна Гришаева и Александр Олешко, Игорь Верник и Игорь Бутман, Аглая Шиловская и Екатерина Гусева… 


Клава Кока. 

Золотые хиты и новые песни споют мэтры эстрады, артисты кино и молодые исполнители. Почетными гостями «Новогоднего огонька» станут военные корреспонденты и герои специальной военной операции.

1 и 2 января — встреча с любимыми звездами эстрады на фестивале «Песня года» (12+). 

Галерея
показать все фотографии

31 декабря в 22.00 телеканал НТВ распахнет двери своего нового телекомплекса, чтобы вместе со зрителями отпраздновать «Новогоднее новоселье» (12+). Звезды НТВ и именитые артисты устроят феерию, исполнят нетленные хиты и популярные треки, проведут по коридорам нового технопарка, дадут возможность заглянуть в самые укромные уголки здания и покажут НТВ таким, каким его еще никто не видел.

vse_zvezdi_io (1).jpg

Своими хитами порадуют бессменные члены жюри главного шоу страны «Маска» Валерия и Филипп Киркоров, член жюри «Шоу Аватар» Клава Кока, победитель второго сезона «Маски» Jony и Леопард из третьего сезона — Мари Краймбрери. А Сергей Лазарев перенесется на крышу телекомплекса НТВ, откуда откроется вид на Останкинскую башню.

 

В вечернем эфире ТНТ в 20.30 состоится премьера специальной версии «Невероятных приключений Шурика» (16+). Тимур Батрутдинов играет сразу двух героев — гайдаевского Шурика и Форреста Гампа, а десятки звёзд шоу-бизнеса — Михаил Галустян, Павел Деревянко, Ирина Горбачева, Дима Билан, Полина Гагарина, Ольга Бузова, Джиган, IOWA и многие другие — появляются в самых неожиданных образах.

Галерея
показать все фотографии

В 23.00 зрителей ждёт традиционный праздник на сцене Comedy Club (16+). В клубе соберутся суперзвёзды, любимые резиденты и неожиданные гости, чтобы с фирменной самоиронией и блестящим чувством юмора подвести итоги года. 

 

Галерея
показать все фотографии

Автор:
сегодня, в 10:00 0
