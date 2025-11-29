  1. Моя Слобода
Зажигательные идеи выпускных для детского сада и школы от «Мисти Парка»

Готовые варианты классных выпускных программ для малышей и школьников от «Мисти Парка» — одной из самых больших развлекательных локаций Тулы. Скидки на выпускной действуют последние два месяца.

erid: F7NfYUJCUneTTxQ6Sphp

Выпускной должен быть веселым, ярким, незабываемым и обязательно подходить именно вашему классу или группе детского сада. Но придумывать всю программу самим — непростая задача. Организация выпускного для малышей и школьников может превратиться в сложный квест. Но! Есть уже готовые варианты.

В парке приключений и развлечений «Мисти Парк» в ТРЦ «Макси» придумали классную идеи. Вам просто нужно выбрать из готовых вариантов тот, что подходит именно вам!

Для выпускников детского сада или первоклашек «Мисти Парк» предлагает два развлекательных блока:

«Звездный час»

Почувствуй себя настоящей звездой!

В программе:
  • танцевальные батлы,
  • караоке,
  • соревнования «Кто громче»,
  • Угадай «Кто в маске?»,
  • памятные фото на «Полароид»,
  • вручение номинаций.

«Галактика профессий»

Выполняй миссии, взрывай планеты и смотри, какая профессия выпала именно тебе!


В программе:
  • интерактивный квест по парку,
  • космический перекус «Угадай, что в тюбике»,
  • танцы космонавтов,
  • загадки, головоломки, эстафеты.

Для групп младших школьников продуманы свои праздничные идеи:

«А вам слабо?»

Крути колесо фортуны, принимай яркий вызов и зажигай!

В программе:

  • зажигательные танцы,
  • трендовые челленджи,
  • ящик «Кажется, нащупал» (живые обитатели ящика — по запросу),
  • «Слабо найти все кнопки запуска лета?»

«Игромания»

Пройдите все уровни компьютерной игры, чтобы спасти выпускной!

В программе:

  • электронные головоломки,
  • интерактивный квест по парку,
  • стрельба по компьютерному вирусу,
  • загадки голосового помощника.

Эксклюзивный выпускной для детей от 7 лет на большой VR-арене: 25 локаций на выбор, 7 игр с полным погружением. Выпускники могут сразиться в командах и между собой. Это весело для всех!

«Сокровища Мисти»

Узнай секреты «Мисти Парка», выполнив все задания, которые для тебя подготовил сам Мисти!

В программе:

  • коробка-сюрприз,
  • эстафеты,
  • загадки от домового Парка,
  • зажигательные танцы.

Но и это не все! Праздник можно продлить, дополнив его мастер-классами и шоу-программой.

Шоу-программы:

  • серебряная дискотека,
  • шоу чокнутого профессора,
  • мыльное шоу,
  • шоу гигантских подушек.

На мастер-классах можно сделать сувениры на память:

  • холст дружбы,
  • брелок с пожеланием,
  • капсула времени,
  • деревянные магнитики.

И не забывайте о ресторане на территории парка! Разнообразное меню с вкусной едой и напитками обеспечит угощение для всех.

Кстати, после праздничной программы веселиться и играть в «Мисти Парке» можно весь день, до самого закрытия! Веселье продолжается!

Так что пора заказывать программу прямо сейчас! При бронировании с 29 ноября 2025 года по 31 января 2026 года в «Мисти Парке» действует скидка 20% на безлимитные билеты для выпускников, а взрослые приходят на выпускной бесплатно в любом количестве. Успейте!

form.jpeg

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж.

Тел. +7 (4872) 25-45-10, +7 961 265-12-24 (отдел праздников).

mistypark71.ru

ИП Мозалевский Павел Владимирович. Реклама.

Автор
29 ноября, в 17:29 0
