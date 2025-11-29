Зажигательные идеи выпускных для детского сада и школы от «Мисти Парка»

Выпускной должен быть веселым, ярким, незабываемым и обязательно подходить именно вашему классу или группе детского сада. Но придумывать всю программу самим — непростая задача. Организация выпускного для малышей и школьников может превратиться в сложный квест. Но! Есть уже готовые варианты.
В парке приключений и развлечений «Мисти Парк» в ТРЦ «Макси» придумали классную идеи. Вам просто нужно выбрать из готовых вариантов тот, что подходит именно вам!
Для выпускников детского сада или первоклашек «Мисти Парк» предлагает два развлекательных блока:
«Звездный час»
Почувствуй себя настоящей звездой!
- танцевальные батлы,
- караоке,
- соревнования «Кто громче»,
- Угадай «Кто в маске?»,
- памятные фото на «Полароид»,
- вручение номинаций.
«Галактика профессий»
Выполняй миссии, взрывай планеты и смотри, какая профессия выпала именно тебе!
В программе:
- интерактивный квест по парку,
- космический перекус «Угадай, что в тюбике»,
- танцы космонавтов,
- загадки, головоломки, эстафеты.
Для групп младших школьников продуманы свои праздничные идеи:
«А вам слабо?»
Крути колесо фортуны, принимай яркий вызов и зажигай!
В программе:
- зажигательные танцы,
- трендовые челленджи,
- ящик «Кажется, нащупал» (живые обитатели ящика — по запросу),
- «Слабо найти все кнопки запуска лета?»
«Игромания»
Пройдите все уровни компьютерной игры, чтобы спасти выпускной!
В программе:
- электронные головоломки,
- интерактивный квест по парку,
- стрельба по компьютерному вирусу,
- загадки голосового помощника.
Эксклюзивный выпускной для детей от 7 лет на большой VR-арене: 25 локаций на выбор, 7 игр с полным погружением. Выпускники могут сразиться в командах и между собой. Это весело для всех!
«Сокровища Мисти»
Узнай секреты «Мисти Парка», выполнив все задания, которые для тебя подготовил сам Мисти!
В программе:
- коробка-сюрприз,
- эстафеты,
- загадки от домового Парка,
- зажигательные танцы.
Но и это не все! Праздник можно продлить, дополнив его мастер-классами и шоу-программой.
- серебряная дискотека,
- шоу чокнутого профессора,
- мыльное шоу,
- шоу гигантских подушек.
На мастер-классах можно сделать сувениры на память:
- холст дружбы,
- брелок с пожеланием,
- капсула времени,
- деревянные магнитики.
И не забывайте о ресторане на территории парка! Разнообразное меню с вкусной едой и напитками обеспечит угощение для всех.
Кстати, после праздничной программы веселиться и играть в «Мисти Парке» можно весь день, до самого закрытия! Веселье продолжается!
Так что пора заказывать программу прямо сейчас! При бронировании с 29 ноября 2025 года по 31 января 2026 года в «Мисти Парке» действует скидка 20% на безлимитные билеты для выпускников, а взрослые приходят на выпускной бесплатно в любом количестве. Успейте!
Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж.
Тел. +7 (4872) 25-45-10, +7 961 265-12-24 (отдел праздников).