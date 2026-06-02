1 июня в Туле отметили трёхлетие фонда «Защитники Отечества». На торжественном мероприятии в музее оружия собрались ветераны специальной военной операции, члены их семей, сотрудники фонда и представители региональной власти.

Поздравляя собравшихся, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев напомнил, что три года назад организация только начинала работу и многим ещё было непонятно, как должна выстраиваться система поддержки участников СВО.

— За эти три года пройден на самом деле огромный путь, который был направлен на то, чтобы помогать нашим ребятам в мирной жизни после их возвращения из зоны проведения специальной военной операции, — отметил глава региона.

По словам губернатора, сегодня фонд объединяет органы власти, общественные организации, депутатский корпус и социальные службы. Главным итогом работы он назвал помощь конкретным людям.

— Когда я увидел цифру — 12 тысяч обращений, — подумал: «Что такое обращение? Это письмо или заявление». Но за этими 12 тысячами обращений стоят 12 тысяч проблем. А значит, это проблемы конкретного человека, которому нужно было помочь, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Тульский филиал фонда открылся 1 июня 2023 года. Сейчас социальные координаторы работают во всех муниципальных образованиях региона. За три года сюда поступило 12 255 обращений.

За этими цифрами стоят вполне конкретные истории.

Социальный координатор Наталья Ищукова вспоминает ветерана с двойной ампутацией, который после увольнения со службы оказался в тяжёлой жизненной ситуации.

— Он приехал к нам очень разочарованным в жизни. Мы взяли его на сопровождение, помогли адаптировать жильё под его потребности, направили на обучение вождению. Сейчас он получает права и готовится к получению автомобиля с ручным управлением. Он сам говорил: «Неужели такое бывает?», — рассказывает Наталья.

Сама она пришла работать в фонд неслучайно.

— Мой муж находится на СВО, поэтому я решила помогать ветеранам и их семьям именно здесь, — делится социальный координатор.

Во время торжественной церемонии награды получили Наталья Ищукова, Вера Фурсова и Майя Суворова — сотрудники, которые ежедневно сопровождают ветеранов, семьи погибших и без вести пропавших бойцов.

Вера Фурсова признаётся, что самые сложные моменты в работе связаны с человеческими переживаниями.

— Сейчас очень много обращений от родственников без вести пропавших. Самое тяжёлое — когда приходят мамы погибших или пропавших бойцов. Такие истории невозможно воспринимать совсем без эмоций, — говорит она.

До прихода в фонд Вера работала в сфере образования и занималась волонтёрством.

— Это был скорее выбор по зову сердца. Мне всегда хотелось помогать людям, — отмечает она.

Её коллега Майя Суворова рассказывает, что нередко приходится решать вопросы, которые месяцами не могли сдвинуться с места.

— У нас был ветеран, которому долго не могли пересмотреть категорию годности. От этого зависели выплаты и оформление инвалидности. Мы собрали документы, направили их в Москву и за несколько месяцев помогли решить вопрос полностью, — рассказывает Майя.

Отдельной частью программы стало награждение семьи Матчиных — династии специалистов по разминированию.

Алексей, Игорь, Дмитрий и Максим Матчины много лет занимаются инженерным обеспечением и гуманитарным разминированием. Семья участвовала в сложных операциях, в том числе во время Сербского конфликта и в ходе специальной военной операции.

Почётный знак был вручён Игорю Матчину за разработку камуфлетных зарядов, используемых при оборудовании подземных фортификационных сооружений. Кроме того, совместно с тульским предприятием «Октава» Матчины участвовали в создании специализированного бронежилета для сапёров «Оберег-ГР».

С видеопоздравлением к участникам мероприятия обратилась председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

— Главная сила фонда — это люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники — все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими, — отметила она.

Сегодня фонд помогает ветеранам в медицинской реабилитации, получении выплат и трудоустройстве. За три года содействие в прохождении реабилитации получили 833 человека, психологическую помощь — более 1100. Для ветеранов с инвалидностью в регионе адаптировали 47 квартир и домов, а семь человек получили автомобили с ручным управлением.

Но, как отметил губернатор, за каждой из этих цифр прежде всего стоят люди и их истории.