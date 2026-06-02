На Казанской набережной в Туле прошел большой детский праздник, в рамках которого прошла творческая акция по сбору идей для благоустройства территории.

Одной из центральных площадок стала зона министерства жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области. Организаторы предложили юным тулякам пофантазировать и изобразить на бумаге, какой они хотят видеть набережную в будущем.

В своих работах ребята отразили главные пожелания:

  • новые качели и большие горки;
  • яркие и современные игровые площадки;
  • сцену для выступлений и концертов;
  • уютные зоны отдыха для всей семьи.

Всего за один день дети создали более 40 уникальных рисунков. Творческий процесс сопровождался развлечениями: настроение участникам поднимали аниматоры, аквагримеры и шоу мыльных пузырей.

10 июня с помощью рандомайзера определят победителей конкурса в трех возрастных группах. Торжественное награждение состоится 12 июня в 13.00 на главной сцене Центрального парка им. П. П. Белоусова. 

