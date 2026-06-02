Потерпевшими стали жители региона в возрасте от 33 до 76 лет.

За прошедшие сутки в Тульской области 7 человек обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.

Самой крупной суммы лишилась 76-летняя жительница Привокзального округа Тулы. По данным полиции, злоумышленники несколько дней звонили ей и писали в мессенджерах, убеждая, что её деньги якобы пытаются похитить со счетов.

Под психологическим давлением женщину убедили «спасти» сбережения и передать их через курьера «доверенному лицу». У дома она отдала неизвестному 636 600 рублей.

В полиции напоминают: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят передавать деньги курьерам или переводить их на «безопасные счета». Такие звонки — стандартная схема мошенников.

Жителей просят быть бдительными и предупредить пожилых родственников о подобных способах обмана.