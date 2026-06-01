1 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова в Туле состоялся большой семейный праздник для юных жителей региона и их родителей. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» подготовили для гостей интерактивные площадки, игровые и творческие зоны, спортивные активности и фотозону.

Мероприятие было реализовано в рамках проектов «Мастерская добрых дел» при финансовой поддержке министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области и Фонда президентских грантов, а также проекта «Играем вместе», реализуемого при финансовой поддержке администрации города Тулы.

С праздником детей и их родителей поздравил сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

— День защиты детей — один из самых добрых и светлых праздников. Забота о семьях с детьми, создание условий для их благополучия и развития остаются важнейшими задачами для региона и партии. Мы стремимся сделать всё необходимое, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, получали качественное образование и могли реализовать свои таланты, — подчеркнул Николай Воробьев. — Особенно приятно, что к организации сегодняшнего праздника присоединилась наша молодежь. Активисты «Молодой Гвардии» подготовили для ребят интересную и насыщенную программу. Также сегодня проходит акция «Коробка храбрости», которая поможет поддержать детей, находящихся на лечении в больницах. От всей души желаю ребятам ярких летних каникул, новых впечатлений, радости и хорошего настроения, а их родителям — благополучия и счастья.

К поздравлениям присоединился директор филиала АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» Виталий Булгаков.

— Очень приятно видеть, как парк наполнился счастливым детским смехом. Такие моменты — лучшее подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, ведь забота о подрастающем поколении — наша главная задача и один из главных приоритетов Народной программы партии «Единая Россия», — сказал Виталий Булгаков.

Участники праздника смогли принять участие в танцевальных флешмобах, спортивных состязаниях и конкурсах. Для детей работали площадки с большими раскрасками, детской рыбалкой, аквагримом и мастер-классами.

Активист «Молодой Гвардии Единой России» Артур Ахметов отметил, что проведение праздничных площадок ко Дню защиты детей уже стало доброй традицией.

— Несколько лет подряд мы вместе с партнёрами организуем в Центральном парке тематические площадки для детей и их родителей. В этом году подготовили более 15 локаций — спортивных, творческих, интеллектуальных и развлекательных. На каждой площадке с ребятами работают волонтёры, которые помогают сделать праздник интересным, познавательным и по-настоящему ярким для каждого ребёнка, — сказал Артур.

На одной из площадок проходил мастер-класс по гигиене полости рта, организованный в рамках уникальной акции регионального отделения «Единой России» «Улыбка детства». Его провели сотрудники областной стоматологической поликлиники вместе с депутатами Тульской областной Думы, участниками проекта партии «Здоровое будущее» Мариной Бельковой и Андреем Тихоновым. Для всех участников были подготовлены наборы с зубными пастами и щётками, а также буклетами и календариками, напоминающими о необходимости чистить зубы два раза в день.

Дополнительным подарком для участников праздника стали снеки, предоставленные компанией «Матяш» для юных гостей мероприятия. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и Народной программы партии «Единая Россия».