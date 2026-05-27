— Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Этот день — важное напоминание о нашей главной миссии: обеспечить детям счастливое, безопасное и полноценное детство.

В Тульской области мы с особым вниманием относимся к вопросам развития и поддержки подрастающего поколения. Мы стремимся создавать все условия для того, чтобы наши дети росли здоровыми, образованными и счастливыми. Это и развитие системы дошкольного и школьного образования, и поддержка талантливой молодежи, и создание комфортных условий для семейного досуга. Каждый ребенок заслуживает возможности раскрыть свой уникальный потенциал.

Пусть этот праздник станет поводом для каждого из нас еще раз задуматься о том, что мы можем сделать для детей. Пусть наши усилия будут направлены на то, чтобы детские улыбки сияли как можно чаще, а мир вокруг них был наполнен теплом, заботой и пониманием. Желаю всем семьям благополучия, мира и процветания!