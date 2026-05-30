Главными героями праздника стали более 400 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.

Фото правительства Тульской области.

Центр игровых видов спорта в Туле превратился в настоящую футбольную арену, приняв Всероссийский детский фестиваль «Чемпионат Победителей», организованный благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен».

В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин, который приветствовал участников и гостей от имени главы региона Дмитрия Миляева.

Он подчеркнул особую честь для Тульской области принимать столь крупное спортивное событие в третий раз подряд.

«Этот год для Тульской области — особенный, мы отмечаем 50-летие присвоения Туле звания „город-герой“, 85-летие тульской оборонительной операции. Друзья, любите Россию, любите свою малую родину, занимайтесь спортом!» — сказал Алексей Давлетшин.

Главными участниками фестиваля стали более 400 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 14 лет. Среди них воспитанники детских домов, реабилитационных учреждений, многодетных и неблагополучных семей, а также дети с особыми потребностями.

Специально для них был проведен уникальный «Звёздный матч», где юные таланты играли бок о бок с легендарными футболистами: заслуженным мастером спорта Евгением Ловчевым, звездами сборной России Дмитрием Сенниковым и Игорем Семшовым.