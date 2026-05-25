Фото из ВК-сообщества музея-усадьбы «Ясная Поляна»

Гости праздника смогут принять участие в традиционном троичном обряде, сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и попробовать троицкий пирог. Для посетителей выступят ансамбль ложкарей «Забава», фольклорные коллективы «Услада» и «Таусень», а также дуэт балалаечников.

В программе также запланированы тематические экскурсии. По яснополянской теплице пройдет маршрут «Сто первых растений», а по заповеднику — экскурсии «Традиции русской усадьбы» и «Шаги в природу». Экскурсоводы расскажут о том, как Троицу отмечали в Ясной Поляне.

В Кузне мастера проведут мастер-классы по народному творчеству. Участники смогут сделать троичную куклу, праздничный венок, расписать керамическую плакетку, создать флористический сувенир и куклу-закрутку.

Праздник начнется в 12.00 на площадке за Кучерской избой и продлится до 15.00.